"Conferenza sulla previdenza: il futuro delle pensioni per i giovani"

"Le pensioni di oggi e di domani: quale futuro per i giovani?", è questo l’argomento grande attualità e di notevole interesse generale della conferenza in programma oggi pomeriggio alle ore 18 nei locali della sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso - Soms - di via Cairoli 53 a Pesaro. Relatori saranno Roberto Ghiselli, membro del Consiglio nazionale di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps e Massimo Testa, direttore provinciale dell’istituto pensionistico. Curatori dell’iniziativa, che gode della collaborazione della Banca di Pesaro, sono Paolo Montanari e Emilio Melchiorri. L’ingresso è libero fino a disponibilità di posti.