Confermato: Giro in città il 16 maggio. Da Martinsicuro approderà qui

Dopo 11 anni il Giro d’Italia torna a far tappa a Fano, sfiorata due volte nelle ultime edizioni con Pesaro nel 2021 e Fossombrone quest’anno. L’aveva annunciato in anteprima il Carlino una settimana fa. Ieri l’annuncio ufficiale con la presentazione del percorso definitivo (con il dettaglio di tutte le tappe) del Giro d’Italia 2024. E’ stata annunciata ieri pomeriggio da Trento l’edizione 107 della ‘Corsa Rosa’, in programma dal 4 al 26 maggio 2024. C’erano anche l’assessore allo Sport Barbara Brunori e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli. La tappa che riguarderà la Città della Fortuna è in programma il 16 maggio, quando da Martinsicuro si arriverà, appunto, a Fano. Il sindaco Massimo Seri spiega che "abbiamo lavorato in silenzio in questi mesi per concretizzare questa grande opportunità per la nostra città. Avremo una vetrina mondiale dove raccontare le nostre bellezze, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni. Il passaggio del Giro d’Italia a Fano sarà anche un momento di grande spettacolo e capacità d’interazione con il territorio". Lucarelli rimarca: "Avremo modo di valorizzare e promuovere Fano come luogo da scoprire e conoscere. Ci impegneremo a creare un rapporto forte con tutta la città perché, oltre ai benefici legati alla promozione, questo diventa per noi anche una grande festa".

"Abbiamo scelto di far vivere alla Città un’emozione che pedala veloce tra le bellezze del nostro territorio - conclude la Brunori -. Sono anche felice che nel 2024 sarà la prima volta del Giro d’Italia Women. Il connubio caratteristico del Giro d’Italia tra Sport e Turismo risulta vincente in quanto valorizza il talento, il territorio e incentiva anche l’economia della nostra città".

ti.pe.