Confermato il fondo anticrisi da 200mila euro. I sindacati: "Più nidi interaziendali"

La notizia è che nel bilancio di previsione improntato dalla giunta Ricci è stato confermato, e non stralciato, un Fondo anticrisi da spendere nel 2024 a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza. "Nel bilancio di previsione 2024 – è stato l’annuncio dell’assessore Andrea Nobili – confermiamo il Fondo anticrisi e ne aumentiamo il valore di 50mila euro: dai 150mila euro messi nel 2023 ed erogati a beneficio di 400 famiglie pesaresi in difficoltà economica, il Fondo 2024 sarà di 200mila euro". L’annuncio è stato fatto, ieri, contestualmente alla sottoscrizione da parte dell’amministrazione comunale del Protocollo d’intesa con i sindacati – in particolare con la segreteria generale dei Confederali (Cgil, Cisl e Uil) e con le sigle della categoria pensionati (Spi; Fnp e Uilp Pesaro Urbino) – alla vigilia dell’approvazione, in Consiglio comunale, del previsionale.

A cosa si pensa potranno servire i 200mila euro? "Per agevolare il pagamento della tassa sui rifiuti – spiega l’assessore Luca Pandolfi –, anche se lo storico evidenzia l’ esigenza di un supporto per pagare l’affitto di casa o il mutuo". Il fenomeno legato al disagio abitativo è descritto come emergenza. Nel 2023 per fronteggiare il disagio abitativo, l’amministrazione ha dovuto erogare, tramite la commissione assistenza dei servizi sociali, ulteriori 266mila euro. La situazione è tale che non solo il Protocollo impegna l’amministrazione comunale a dare priorità, durante il 2024, ad ulteriori azioni di sostegno al reddito, “blocca“ le tariffe comunali e induce l’amministrazione a non aumentare la pressione fiscale. "Sottoscriviamo – ha detto Giorgio Andreani, della UIL – un Protocollo, importante perché aumenta risorse in un momento in cui lo Stato destina minori stanziamenti alle Regioni. Vedi l’azzeramento del Fondo a sostegno della morosità incolpevole". "A parità di risorse stanziate dal Comune – ha osservato Maurizio Andreolini, della Cisl – l’aumento dei prezzi erode la base dei beneficiari. Ecco perché per alcuni servizi fondamentali, come gli educativi, è necessario aprire a delle sinergie con i privati". Ieri i sindacati hanno perorato la visione dei cosiddetti asili interaziendali in cui il pubblico deve avere un ruolo di stimolo e garanzia sugli standard e dare risposta all’utenza in crescita. Altra partita pesantissima è quella giocata nel settore socio sanitario. "Quella dell’integrazione socio-sanitaria è un’urgenza – ha spiegato Roberto Rossini, Cgil – sempre più difficile da praticare, alla luce della mancanza dell’atto aziendale che esclude dai tavoli la sanità. Manca da un anno e mezzo e mancherà per un altro anno vista la complessità di una riforma che la dirigenza di Ast ha sottostimato nei tempi di realizzazione".

Solidea Vitali Rosati