Confermato l’impegno di RivieraBanca per il sociale e la sanità

RivieraBanca per il 2025 conferma e rilancia l’impegno nell’ambito sociale e mutualistico. L’utile di circa 30milioni di euro maturato nel 2024 ha incrementato la capacità patrimoniale dell’istituto di credito, consentendo importanti investimenti a vantaggio del territorio e della comunità locale, come già sono stati messi in campo nel 2024 per un ammontare di circa 2milioni e 500mila euro e tradotti in beneficenza, mutualità, sociale, prevenzione e cura della salute e sostegno ai giovani.

Proprio nei confronti dei ragazzi, la banca è stata sostenitrice di un progetto di educazione civica attraverso la rassegna ‘Luci della legalità’ curata da Rimbalzi fuori campo Aps, che ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole di Gradara, Gabicce, Cattolica, Misano e San Giovanni in Marignano all’interno di una rassegna con ospiti di rilievo nazionale fra i quali anche Don Ciotti e lo scrittore Aldo Cazzullo. "E’ molto importante l’attività di sensibilizzazione e di confronto sulla gestione mutualistica del risparmio e del credito – sostiene il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari (foto) –, sulla possibilità di incidere realmente sullo sviluppo dei territori, per contribuire a progetti personali e collettivi di vita e di lavoro".

Sempre rivolte ai giovani saranno le iniziative confermate per il 2025 come il Premio giovani talenti e la Borsa di studio Guido Paolucci, che nel 2024 ha coinvolto 40 Comuni e circa 100 istituti scolastici, premiando 90 studenti.

Tra gli altri ambiti di intervento dell’istituto di credito spicca anche quello sanitario, dove il contributo economico della banca ha portato all’acquisto di macchinari di ultima generazione. Hanno fatto parte della missione aziendale di RivieraBanca anche l’aiuto alle piccole attività per superare le difficoltà economiche, nonché l’affiancamento alle imprese del settore turistico e ricettivo.