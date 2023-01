Confesercenti: "Aumenti, solidarietà ai benzinai. Anche loro sono vittime dei rincari"

"Sbaglia chi se la prende con i benzinai, sono proprio loro, insieme con i consumatori, gli ultimi da incolpare e le prime vittime di speculazioni che vanno ricercate a monte, non certamente in una stazione di servizio”. Così Alessandro Ligurgo direttore provinciale Confesercenti, interviene sulla questione del caro carburante a difesa degli operatori: "Ai benzinai – prosegue – va tutta la nostra solidarietà. Stanno applicando obtorto collo ciò che gli viene imposto dalle compagnie petrolifere, guadagnando una percentuale irrisoria, inferiore al 10% lordo su ogni litro di benzina erogato. A farla da padrone sono invece le accise dello Stato, oltre il 50% del prezzo del carburante, mentre un buon 27% va alle compagnie petrolifere. Questi numeri non sono neutri e dimostrano che l’operatore è l’ultima ruota del carro e che la campagna diffamatoria e irrispettosa nei confronti di chi fa soltanto il proprio lavoro per portare a casa uno stipendio appena dignitoso è inaccettabile. E’ evidente che al benzinaio restano soltanto le briciole di un tesoro che è altrove, regolato da speculazioni e da scelte politiche sulle quali non ha né potere, né responsabilità. Insomma, prendersela col benzinaio è assurdo come prendersela con l’infermiere che ti mette il gesso alla gamba rotta".

Da Confesercenti anche la solidarietà ai consumatori: "Insieme con i benzinai, sono loro che, alla lettera, pagano il prezzo più caro: mettere in un giorno 20 euro di benzina per andare a lavorare e guadagnarne 40 è insostenibile e la rabbia è più che giustificata. Lo sciopero indetto dai distributori per il 25 e il 26 gennaio va proprio nella direzione di porre un freno a questa escalation di aumenti – conclude Ligurgo – e dovrebbe unire operatori e consumatori. Si tratta di perseguire un obiettivo comune e di una battaglia che dovrebbe vederci alleati".