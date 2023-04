Confesercenti e Confcommercio: "Passaggi festival non si tocca"

Passaggi Festival "una risorsa per Fano e per il turismo", "un valore indiscusso per il territorio". Confcommercio e Confsercenti si schierano dalla parte del Festival e contro le polemiche sul presunto ‘colore’ politico della manifestazione. Di fronte alla possibilità che Passaggi lasci Fano, come ipotizzato dal suo direttore Giovanni Belfiori, Confesercenti sottolinea "il valore culturale, economico e turistico della manifestazione". "Fano – aggiunge il direttore di Confesercenti provinciale Alessandro Ligurgo – non può e non deve permettersi di fare a meno di Passaggi, una manifestazione d’eccellenza, importante non solo per la comunità fanese, ma per la provincia e per le Marche. Una manifestazione che è riuscita in pochi anni ad affermarsi a livello nazionale, dando lustro e risalto alla città e al territorio. Passaggi Festival andrebbe difeso da tutti a cominciare dalle istituzioni che ne beneficiano in termini economici e turistici".

L’invito a Belfiori del direttore della Confcommercio Marche nord Amerigo Varotti è: "Giovanni ‘non ti curar di loro ma guarda e…va avanti’". E ancora: "Dipendesse da noi faremmo di tutto per mantenere a Fano questa importante manifestazione. Confcommercio ha sempre creduto in questo festival che ha sponsorizzato nelle prime edizioni quando erano pochi a crederci". Aggiunge il segretario della Lega, Alessandro Brandoni: "Siamo convinti che Passaggi non debba difendersi da alcuna accusa di faziosità nella scelta degli ospiti. Ci è sempre sembrata una manifestazione ‘politicamente’ plurale. Quanto al dato amministrativo, il centrodestra visto il valore sia in termini di immagine che di richiamo turistico, ha presentato un emendamento (bocciato dalla maggioranza) al bilancio di previsione 2023-25 in cui chiedeva che il contributo del comune fosse incrementato di 40mila euro".