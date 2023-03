Confesercenti ha creato il gruppo di operatori di hotel e bed & breakfast

Associazionismo e turismo. E’ nato all’interno di Confesercenti Urbino il coordinamento locale degli operatori delle strutture ricettive extralberghiere. Il gruppo di lavoro farà riferimento all’esperienza di Aigo, l’associazione Italiana Gestori Ospitalità Diffusa, aderente a Confesercenti e sarà coordinato dal direttore regionale dell’associazione Roberto Borgiani.

Al coordinamento possono rivolgersi gli operatori dei bed and breakfast, affittacamere, case, appartamenti per vacanze e strutture analoghe che vogliono condividere le loro esperienze per svilupparne potenzialità e attività. L’obbiettivo è quello di avviare iniziative di rappresentanza della categoria, sempre più importante nel mercato dell’offerta turistica locale, ma anche azioni di carattere informativo e formativo sui temi di comune interesse. Tra i primi punti, ad esempio, c’è il partire da una rete informativa comune che sarà creata tra gli operatori aderenti per condividere informazioni ed esperienze, oltre che sistemi per la gestione delle presenze turistiche e altre utilità di interesse comune.

Il coordinamento si proporrà, inoltre, come interlocutore delle istituzioni locali attive nel campo dell’accoglienza e della promozione turistica. Per aderire al coordinamento ma anche per ricevere informazioni in merito è possibile contattare Confesercenti Urbino al numero di Marco Galeotti 0722 2584 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]

