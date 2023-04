Confesercenti lancia il cashback alla fanese

di Anna Marchetti

"Fano al Centro" è un progetto, una cooperativa, un’app e una card, che coinvolgono esercenti e consumatori, creando un meccanismo virtuoso con ricadute positive sulla città e sul territorio. Come funziona? Il cliente compra prodotti e servizi nelle attività aderenti al circuito e, attraverso la card o l’app "Fano al Centro", accumula denaro con il sistema del cashback. La percentuale destinata al ‘borsellino virtuale’ è definita preventivamente dalle singole attività aderenti al circuito: la media è del 10%. Poi spetta al cliente decidere se e quando aprire il proprio ‘borsellino’ e, ad ogni nuovo acquisto, se aggiungere credito al saldo personale o se utilizzarlo ottenendo una riduzione della spesa.

L’iniziativa, partita dall’inizio di febbraio ha già ottenuto l’adesione di 32 attività, tra esercizi commerciali (compresi bar e ristoranti) artigiani e professionisti, l’app è stata scaricata da 400 cittadini-consumatori e altri 32 hanno chiesto la card. Il sistema non solo è vantaggioso per i cittadini ma anche per gli esercenti che fidelizzano i clienti, hanno a disposizione una piattaforma per la gestione di cashback e transazioni e possono contare su un articolato piano di comunicazione per la promozione e la valorizzazione delle proprie attività (sito web, pagine social, campagna adversiting e newsletter). Fondamentali le collaborazioni con importanti realtà del territorio, a partire da Welfarebit "azienda – hanno spiegato i promotori – che riunisce una rete di specialisti nell’ambito del welfare aziendale e che permette alle attività aderenti al progetto di cogliere le opportunità che tale settore è in grado di fornire". Infine, attraverso le convenzioni siglate con Confesercenti e Banca di Credito Cooperativo di Fano, gli esercenti e i professionisti affiliati a ‘Fano al Centro’ potranno entrare nel circuito a condizioni agevolate. Il progetto è partito nel 2019, ha superato la pandemia e nel 2020 ha vinto il bando della Regione Marche per il finanziamento dei Centri commerciali naturali. L’importo complessivo del progetto è di 116mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione, mentre 5mila arriveranno da Legacoop Marche.

"Fano al Centro", presentata ieri alla Rocca Malatestiana, è promossa dall’omonima cooperativa in collaborazione con Confesercenti e il Comune. Il progetto è stato presentato da Matteo Radicchi, direttore di Confesercenti Fano, da Domenico Longarini della cooperativa "Fano al Centro" e da Filippo Agostini dell’agenzia Motiva. Partecipano anche Commons, Motiva Comunicazione, Welfarebit, Banca di Credito Cooperativo e Legacoop Marche. "Un’iniziativa – ha spiegato Domenico Longarini – a sostegno delle attività di prossimità, ma anche di professionisti e artigiani presenti nella città". Ha parlato "del valore e della forza del modello cooperativo" Mario Rosati responsabile di Culturmedia di Legacoop "per dare risposte ai bisogni di cittadini e operatori". "Arriva a compimento – ha concluso l’assessore Etienn Lucarelli – un percorso che va in aiuto alle attività di prossimità che stanno attraversando momenti delicati". Per informazioni e adesioni: fanoalcentro.it; [email protected],it; 3534470200.