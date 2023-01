Confesercenti va alla guerra. Grazie al credito

Dopo le lacrime e gli occhi lucidi per l’inaugurazione alla Confesercenti di una stanza dedicata a Francesca Roberti, una 50enne strappata alla vita da un male che non perdona, si è poi passati ai piani di... guerra. Il primo atto è stato la presentazione ufficiale di Davide Ippaso, che all’interno dell’associazione avrà il ruolo di responsabile provinciale dell’area sindacale. In coda all’Ippaso day anche un velato annuncio su una specie di banca che la Confesercenti farà nascere per finanziare gli associati.

Ma una guerra contro chi, quella di Confesercenti? Contro la Confcommercio, naturalmente, in quella battaglia di trincea "che passerà anche e attraverso una forte attenzione e vicinanza nei confronti degli esercenti dell’interno della provincia", ha detto il presidente provinciale Stefano Fiorelli, ricordando anche la situazione di Cantiano "dove ci sono attività che ancora non hanno riaperto".

Un Fiorelli che ha anche voluto rimarcare un altro aspetto di questa svolta "che parte da Ippaso, ma poggia anche su un rinnovamento e sul potenziamento della struttura rafforzando i collegamenti con le varie categoria. Questa organizzazione che ha legato la sua immagine alla feste, agli eventi e alla manifestazioni, torna ora ad essere al fianco delle categorie e in maniera molto professionale". E Davide Ippaso aggiunge, a questo proposito: "Siamo vicini all’ultimo anello del commercio come sono in questo momento i gestori delle pompe di benzina che se va bene arrivano a 1400 euro al mese, ma tutti scaricano su di loro aumenti e speculazioni che nascono dall’alto. E lo stesso discorso vale anche per i gestori di negozi che non hanno colpe sugli aumenti dei beni di prima necessità. Noi siamo vicini a queste categorie e siamo anche contro il commercio online che sta distruggendo il tessuto del negozio di vicinato".

Il benvenuto a Davide Ippaso all’interno di questa organizzazione, che ha 60 dipendenti e circa duemila associati "veri", lo ha dato il direttore di Confesercenti Alessandro Licurgo e cioè l’uomo che ha maggiormente spinto per avere tra le sue fila Ippaso. "Sono molto felice di dare avvio a questa nuova collaborazione professionale – ha detto Licurgo –, sia perché a Davide Ippaso mi legano una sincera stima e una lunga amicizia, sia perché il ruolo di referente sindacale a lui affidato all’interno di Confesercenti, rafforza il nostro progetto di essere sempre più presenti sul territorio, nel quotidiano e a fianco degli operatori".

E la nuova fase di Confesercenti è già partita con una serie di ascolti in varie aree della città incontrando gli operatori economici. Ma non solo a Pesaro, anche a Gabicce dove pochi giorni fa i vertici hanno incontrato gli operatori turistici. In fondo il problema dei problemi e cioè l’accesso al credito. E si annuncia velatamente all’arma... segreta di questa organizzazione, una struttura che passerà attraverso la Fimcost, il confidi di categoria. Accenni sfumati ma si è capito che è stata costituita una ‘scatola’ finanziaria in grado di erogare credito agli associati, interfacciandosi anche con le banche. Presenti al tavolo anche Roberto Borgiani di Cescot e Umberto Baldassarri.

m.g.