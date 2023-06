Confindustria "Discarica, mai detto sì a Riceci"

di Alessandra Baronciani*

Forse la posizione di Confindustria Pesaro Urbino sul progetto di Riceci non è chiara al Carlino: eppure l’ho ripetuta in tutte le situazioni in cui mi è stata data l’opportunità di intervenire. Sul tema smaltimento rifiuti abbiamo fatto anche una conferenza stampa a dicembre. L’Associazione degli Industriali di questa provincia ha evidenziato da anni la necessità di un Piano Regionale dei rifiuti aggiornato e al passo con i nuovi bisogni e di uno o più impianti, tecnologicamente avanzati, che possano farsi carico dei rifiuti industriali non pericolosi. Queste sono le richieste di Confindustria nella nostra provincia, come in tutte le altre delle Marche. Realizzare un impianto significa andare incontro a una strategia di carbon footprint, in quanto le aziende dovranno smaltire i propri rifiuti non pericolosi in luoghi vicini a dove vengono prodotti. Resta chiaramente indelebile la tendenza delle imprese verso il riciclo. Dove collocare l’impianto non è una decisione che spetta a Confindustria: è condizionata dalle leggi, severissime nel nostro Paese. Ripeto che non abbiamo abbracciato alcun progetto e mai lo faremo, nonostante i ripetuti tentativi (talvolta con toni poco garbati) di strappare un giudizio positivo sul sito in località Riceci. Mi conosce davvero poco visto che scrive: "E’ evidente che da mesi Alessandra Baronciani abbia trascinato Confindustria al traino di Marche Multiservizi". Non offende me, ma gli imprenditori che rappresento e ai quali quotidianamente rendo conto.

Aggiungo che ho il difetto di non avere pregiudizi, di informarmi, di approfondire, di chiedere a più fonti autorevoli e di condividere ogni posizione con gli Organi Direttivi: lo devo a me stessa, alla mia coscienza e al ruolo che – pro tempore – occupo all’interno dell’Associazione. Lo ripeto, questa volta a beneficio dei lettori del Carlino: a noi industriali interessa che sia realizzato un impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi, che sia collocato dove è consentito e che l’iter procedurale di chi presenta e realizza il progetto sia rispettoso delle leggi.

Lei ha chiamato in causa alcuni dei padri fondatori del sistema manifatturiero del Pesarese, ognuno dei quali avrà certamente proprie idee e posizioni. Come sa, siamo un’Associazione libera e democratica dal 1945: i presidenti passano, il rigore di chiunque abbia avuto l’onore di esercitare il mio ruolo resta inalterato. Sappia che, come presidente di questa Associazione e come imprenditrice, le mie stelle polari sono la condivisione delle strategie e la legalità. Sono consapevole del fatto che, per il Carlino, questa mia posizione non rappresenti una notizia o un titolo da spendere. La capisco, ma farei un torto a me stessa e al mio ruolo nel dirle qualsiasi cosa di diverso. Libero – e ci mancherebbe altro – è anche il Carlino di avere opinioni proprie e di condurre le proprie battaglie. Se così non fosse, ogni cittadino, me compresa, sarebbe più povero.

Ma ora sono io a chiederle: scrivere che Confindustria possa essere “sponsor di una discarica fatta così, a qualunque costo”, nonostante sul tema Riceci Confindustria non abbia mai preso posizione; oppure che (24 maggio) "il sacchetto che si getta nel cassonetto è pari al carico di un Tir" (di rifiuti di una fabbrica), è fare informazione corretta?

* Presidente di Confindustria Pesaro-Urbino