Confindustria elegge il presidente. È Cecchini il nome in pole position

Iniziano fra un paio di settimane i giochi per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria provinciale che potrebbe essere, se non ci sono sorprese e blitz dell’ultimo momento, Massimo Cecchini attuale amministratore della Str automotive e cioè la società fondata da Vittorio Strapazzini. Industriale, quest’ultimo, che si ritroverà con due generi ai vertici: uno di Confindustria provinciale, Massimo Cecchini, appunto, e l’altro, Andrea Valli, alla testa della Vuelle basket. Una famiglia sul palcoscenico perché lo stesso Strapazzini è stato nominato pochi mesi fa presidente del Club Nautico.

E’ scattata la corsa alla prima poltrona degli industriali perché Alessandra Baronciani, attuale presidente, è in scadenza. Il suo successore prenderà l’incarico nei primi giorni di novembre al massimo, perché la proclamazione è legata alla disponibilità del presidente nazionale Emanuele Orsini che dovrebbe essere presente alla cerimonia. E questa volta la proclamazione non avverrà in trasferta perché ad ospitare l’assemblea annuale sarà il teatro Rossini.

I giochi si aprono perché sono stati già estratti a sorte i saggi che sono, oltre a Cesare Gamba, dell’omonima azienda di tessuti, due vicepresidenti in carica e cioè Vittorio Livi della Fiam ed anche Gian Marco Svavolini primogenito del patron Valter. E proprio quest’ultimo – c’è la ricerca di un cognome ‘pesante’ e non solo a Pesaro –, contattato da imprenditori e non solo, ha declinato l’invito a candidarsi alla presidenza di Confindustria, anche se ormai all’interno dell’associazione viene ritenuto un uomo di lungo corso: conosce bene il funzionamento della macchina industriale.

Comunque – va detto – Massimo Cecchini è ritenuto trasversalmente un buon candidato all’interno dei 350 associati. Se uscirà un eventuale outsider? Possibile, se entro la prossima settimana, qualcuno presenterà la candidatura con un supporto del 10 per cento dei voti. Una stagione che non finisce con l’elezione del nuovo presidente: a fine anno si riapre un’altra partita, e cioè quella per la presidenza regionale perché per rotazione la poltrona spetta ora a Pesaro. Baronciani in lizza per l’incarico? Possibile, ma potrebbe anche uscire fuori dalle retrovie l’ex presidente Mauro Papalini che venne rifiutato e bocciato – c’è anche una causa in corso – dagli ex vertici di Confindustria Ancona come guida di Marche Nord, associazione che metteva assieme proprio le confindustrie di Pesaro e Ancona. Un’altra bella partita, quella che si aprirà, perché Papalini godeva dell’appoggio e dell’amicizia dell’ex presidente nazionale Carlo Bonomi, ed ora tutti i suoi oppositori anconetani hanno lasciato tutti gli incarichi di vertice ed anzi uno (Bocchini) si è anche dimesso da Confindustria.

m.g.