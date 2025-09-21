Confindustria, giochi quasi fatti. Cecchini verso la presidenza

Sono terminate le consultazioni e i sondaggi per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria provinciale. A confrontarsi con i soci sono stati i tre saggi che sono stati eletti oltre un mese fa: Cesare Gamba, Gianmarco Scavolini e Costanzo Perlini. Riserva a casa, se così si può dire, Mauro Papalini che aveva ricoperto la carica di presidente prima di Alessandra Baronciani. Tutti i sondaggi che sono stati effettuati dai saggi sono avvenuti in videoconferenza. Uno solo si è presentato davanti ai tre colleghi: si tratta di Gastone Bertozzini che ha posto l’accento sul Comitato Cultura di Confindustria e cioè un ‘ramo’ dedicato al campo del recupero e del restauro di antichi dipinti. Capire insomma se questa iniziativa partita proprio sotto la presidenza di Bertozzini avrà futuro.

Comunque sia non ci sono state palette rosse da parte degli industriali della provincia nei confronti di Massimo Cecchini amministratore delegato della ‘Str automotive’ azienda fondata dal suocero Vittorio Strappazini e attiva nella componentistica di altissimo livello nel settore delle auto: tra i clienti della "Str" anche Ferrari e l’inglese Aston Martin, per fare due nomi. Tanto che l’azienda pesarese, proprio per stare vicino alla clientela, molto concentrata su Modena, ha aperto altri due centri nel capoluogo emiliano. Comunque non ci sono state sorprese e nessuno si è presentato come concorrente di Massimo Cecchini per cui a questo punto tutti i giochi sono fatti: ora il programma prevede che a fine mese i tre saggi e cioè Gamba, Scavolini e Perlini dovranno tenere la loro relazione al consiglio generale formalizzando la candidatura di Cecchini. Quindi si entra in una seconda fase e cioè quella dove l’uomo indicato a prendere il posto di Alessandra Baronciani si dovrà presentare davanti ai colleghi per illustrare quello che sarà il suo programma nel corso del suo quadriennio di presidenza. Non solo questo perché dovrà anche indicare quale sarà la sua squadra e cioè i colonnelli che sceglierà per far fronte al suo mandato con relativa votazione da parte dell’assemblea.

Dopodiché – è stata già fissata la data per il 7 novembre – si terrà l’assemblea generale di Confindustria generale che quest’anno torna a Pesaro. L’ipotesi del teatro Rossini, palcoscenico già utilizzato in passato, ma con sopra la spada di Damocle dei lavori già messi in programma, è stata scartata per cui la proclamazione si svolgerà all’Auditorium Scavolini. E lì verà ufficializzato il nome di Massimo Cecchini come nuovo presidente. La data del 7 novembre è stata fissata sulla scorta degli impegni del presidente nazionale Emanuele Orsini. Chiusa questa presidenza se ne aprirà poi un’altra il prossimo anno perché ci saranno le elezioni del presidente regionale, carica che per rotazione tra le varie confindustria regionali, toccherà a Pesaro. Ma questa partita potrebbe non essere affatto scontata perché entrano in gioco diverse dinamiche.

m.g.