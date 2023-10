Confindustria: la festa. C’è il presidente Bonomi

Domani pomeriggio con inizio alle 16,30 nello sala del trono del palazzo Ducale di Urbino si svolgerà l’annuale assemblea di Confindustria provinciale. Una giornata che si snoderà dietro questo filo conduttore: "La nostra impresa tra pubblico e privato: binomio possibile". E per affrontare questo argomento è stato invitato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, capo anche di Umana, società che si occupa di formazione di personale ed occupazione, con filiali anche in Brasile e che fattura oltre 700 milioni di euro. Brugnaro da anni svolge anche il ruolo politico di guidare una dlle città più note e delicate del mondo. Per la cronaca Brugnaro è anche presidente della squadra di basket, la Reyer Venezia. Con lui si svilupperà questo tema pubblico-privato che è l’argomento centrale della riunione annuale di Confindustria.

Sotto gli arazzi disegnati da Raffaello, ad aprire la lunga serata confindustriale sarà il presidente provinciale Alessandra Baronciani che terrà una relazione sullo stato dell’arte di questo sindacato di categoria.

Tra i momenti che rientrano da anni ormai nel cerimoniale dell’assemblea dei soci, anche la consegna del sigillo d’ateneo che verrà conferito – si parla di un industriale di lunga militanza ed anche molto noto –, da parte del rettore dell’università di Urbino, Giorgio Calcagnini. Ad intervalli anche la premiazione dei soci con tanti anni di iscrizione, perché l’associazione deve recuperare due anni passati senza che la cerimonia si svolgesse per i problemi legati alla pandemia. Un elenco, quello dei premiati, molto lungo perché si parla di una sfilata di oltre trenta imprenditori.

Le conclusioni di questa giornata saranno tirate dal presidente nazionale Carlo Bonomi ed a moderare le varie fasi dell’assembloea è stato chiamato il giornalista economico televisivo Marco Carrara. A questo proposito, e cioè al moderatore del dibattito, è legato anche un piccolo ‘giallo’, perché inizialmente il compito, di intervistare anche il presidente Bonomi, Confindustria aveva pensato al conduttore televisivo di Mediaset Nicola Porro. Pista poi tramontata dopo che il giornalista aveva espresso forti critiche all’associazioni degli industriali.

Il finale di serata si svolgerà all’Isia, davanti a palazzo Ducale, dove è in programma un aperi-cena.

m.g.

Nella foto: Carlo Bonomi