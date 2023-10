Confindustria, Riceci va in cantina: "Prevediamo il termovalorizzatore"

Forse gli ospiti che sono arrivati per l’assemblea di Confindustria, che si è svolta ieri al palazzo Ducale di Urbino, qualche relazione sul territorio e sulle sue problematiche, l’avevano. Perché oltre al presidente provinciale degli imprenditori Alessandra Baronciani anche il sindaco di Venezia Brugnaro, tra i temi posti sul tavolo ha messo il problema dei rifiuti. E Brugnaro non è andato per il sottile sull’argomento perché ha chiuso "con le discariche non si risolve il problema dei rifiuti, la soluzione passa attraverso i termovalorizzatori". Colpo e contraccolpo. Perché poco prima sul tema si era espressa anche il presidente di Confindustria Alessandra Baronciani che ha sottolineato, in uno dei suoi passaggi questo tema spigoloso e divisorio anche dentro gli associati. "Il riciclo è un percorso di trasizione – ha detto – ma ad oggi non è ancora sufficiente per eliminare il problema rifiuti: serve fare qualcosa di più... perché non è realistico pensare che si arrivi ad azzerare completamente i rifiuti. Siamo in attesa del nuovo piano regionale ed auspichiamo che questo piano contenga un forte impulso all’innovazione, prevedendo anche lo studio di un termovalorizzatore come avviene in Emilia Romagna ed in altre regioni del nord Italia". Il tutto davanti all’ad di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli e all’assessore regionale Stefano Aguzzi. Insomma una inversione a ‘U’ sul tema di Riceci. E il tutto davanti ad una platea piena di esponenti politici, presidente della Provincia compreso, e che prevedeva anche la presenza dell’arcivescovo Sandro Salvucci. Insomma la discarica di Riceci è uscita da tutti i radar, per mettere in campo il termovalorizzatore "soluzione fortemente perorata anche da tutti i verdi del nord Europa", ha detto Brugnaro. Il quale, tra le altre curiosità, ha anche spinto gli imprenditori ad entrare in politica citando il suo esempio. In prima fila, unico dei Cavalieri del Lavoro della Provincia presente, anche Nardo Filippetti.

Rifiuti, questo fondamentalmente il tema forte della giornata confindustriale che ha visto anche la presenza, tirando le conclusioni finali, del presidente nazionale Carlo Bonomi.

Molti i temi sul tappeto che Alessandra Baronciani ha evidenziato nel corso della sua relazione. A partire da un ritornello che va avanti da decenni: quello della Fano-Grosseto, del traforo della Guinza, e quindi il problema della carenze infrastrutturali e di servizi che sono penalizzanti per tutte le industrie e "che porterebbero invece ad un equilibrio fra la costa e le nostre aree interne". Quindi ha toccato il problema "della riduzione dei servizi sanitari la chiusura degli uffici postali e degli sportelli bancari. Problema che sta creando un un grosso rischio di concorrenza fra i nostri territori ed altri paesi europei a partire dalla Germania". Tema toccato dalla Baronciani ed anche da Bonomi quello degli infortuni sul lavoro ed anche quello della formazione del personale.

Tante le autorità presenti a partire dal prefetto Emanuela Saveria Greco, quindi il presidente dell’Istao, l’ex ministro Mario Baldassarri, il rettore Giorgio Calacagnini, quindi il presidente della camera Marche Gino Sabatini. Tra gli ospiti anche il generale Mario Mori ed il colonnello Giuseppe Di Donno.

Il sigillo dell’ateneo è stato dato, dal rettore della Carlo Bo, Giorgio Calacagnini all’imprenditore della Fiam Vittorio Livi, molto emozionato.

m.g.