Confronti virtuosi con la bacchetta della De Angelis

di Claudio Salvi

Ci sono concerti che strizzano l’occhio proponendo quasi sempre dei must, ovvero partiture e compositori noti al pubblico; altri che invece cercano di affiancare al titolo di punta, composizioni poco note se non sconosciute ai più. E’ il caso di quanto avverrà questa sera al Teatro Sperimentale (ore 21), con l’Orchestra Sinfonica Rossini. Oltre a Beethoven e al suo concerto in re maggiore per violino e orchestra (op.61), l’Osr proporrà per i suoi “Confronti virtuosi“ la terza sinfonia opera 36 della compositrice Jeanne Louise Farrenc di cui si sta riscoprendo il lascito artistico.

Sul palco il premio Abbiati Francesco D’Orazio (violino solista), mentre sul podio, al suo debutto con l’Osr, ci sarà Antonella De Angelis, il cui curriculum annovera premi, importanti collaborazioni e la fondazione dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo.

De Angelis, perché accostare Beethoven a Farrenc?

"Quando la musica parla del compositore e del suo carattere, come in questo caso, credo valga la pena poter fare un confronto. Da una parte la sicurezza di Beethoven, la sua forza, il suo andare controcorrente; dall’altro una donna determinata in un’epoca in cui non esistevano compositrici donne. Studiava piano ma anche composizione con il maestro Reichardt (amico o rivale?) di Beethoven e che con il compositore tedesco aveva suonato in orchestra. I due si stimavano e in qualche modo si contaminarono. Ecco perché nelle composizioni della Farrenc si ritrovano tratti comuni e gli insegnamenti di Reichardt: il fugato, il contrappunto, e anche qualche cenno di avanguardia (il tritono)".

Chi era la Farrenc?

"Una donna all’avanguardia che si è potuta affermare grazie ad una grande determinazione. Ha insegnato per 30 anni un Conservatorio, la prima donna a farlo in quei tempi, anche se con una retribuzione più bassa rispetto ai colleghi. Furono le sue composizioni a conquistare il pubblico e a determinarne successivamente un trattamento pari a quello degli uomini. Personalmente sento tutta questa grande forza, questa energia, questa sorta di eroismo nelle sue pagine".

Usciamo dallo stereotipo direttore-direttrice. Quando ha cominciato a dirigere?

"Ho iniziato tardi con la direzione d’orchestra, quasi per caso grazie al maestro Renzetti. L’ho fatta in maturità, senza nessuna voglia di sfidare nessuno, solo con l’emergenza di esprimermi".

Lei ha fondato l’Orchestra femminile del Mediterraneo.

"E’ una compagnia di artiste provenienti da vari paesi del Mediterraneo e non solo. E’ stato un modo per riscrivere pagine di storia della musica e farlo con donne talentuose che magari nei loro paesi di origine si vedono negati diritti fondamentali".

Trova che i podi siano ancora prerogativa degli uomini?

"Purtroppo ancora sì, esattamente come succede nei posti apicali delle società. C’è anche da dire che sono poche le donne che studiano composizione e direzione d’orchestra. Mi piacerebbe che i media un giorno la smettessero con la solita domanda ormai retorica “direttore o direttrice“? e che magari si occupassero di come quella donna dirige, quanto è preparata, quale la sua formazione".

Come far fronte alla crisi di pubblico nella sale da concerto e come portare nuovo pubblico?

"Attraverso l’educazione avvicinando i giovani alla musica, allo studio, meglio se da piccoli facendoli interagire, lavorando su progetti tra società e orchestre, tra società e Conservatori".