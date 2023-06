Confronto governo-enti locali per i danni delle alluvioni

Proseguono i colloqui tra gli enti locali e il governo per affrontare la gran quantità di problemi che è derivata dalle recenti alluvioni, che hanno colpito in maniera significativa anche la nostra provincia, si pensi solo alle strade fortemente danneggiate nella zona di Monte Grimano Terme. Sono ancora numerosissime le situazioni di enormi piante rimaste nei pressi degl alvei fluviali, per non parlare poi dei tratti franati. Per parlare di questi temi è stata fissata per mercoledì 7 alle ore 12 a Palazzo Chigi, un incontro tra il Governo e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti. Il Governo sarà rappresentato dal vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e dai Ministri competenti. Per le Marche ci sarà il presidente Francesco Acquaroli, con lui anche Giuseppe Paolini, per la Provincia.