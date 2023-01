Congresso dem, la lettera di Giovanelli "Serve un dibattito vero e libero"

di Oriano Giovanelli*

Care compagne e cari compagni del PD, amiche e amici ,fra poco più di un mese il vostro partito terrà le sue primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale. Le aspettative che dopo la cocente sconfitta del centro sinistra del settembre scorso si aprisse una riflessione larga e aperta sul futuro della forza politica che, con i 5 stelle, rappresenta il nucleo più rilevante di opposizione al centro destra, per ora sono andate completamente deluse. Causa centrale, secondo me, della tendenza al calo che viene registrata dai sondaggi. Se tu prendi una botta e, invece di capire perché, ti azzuffi sulla spartizione delle spoglie, chi non ti ha votato trova conferma della sua scelta e chi voleva solo darti un segnale si rafforza nell’idea di un partito ormai totalmente incapace di ascoltare e ancora peggio, chi ti ha votato turandosi il naso comincia ad averne abbastanza. Da fuori questo si vede: preoccupazione per le poltrone e strapuntini, nazionali e locali, e aspettativa di tornare necessari a causa del fallimento dell’avversario. Uno spettacolo non proprio edificante. Cioè esattamente il tratto che il PD ha dato di sé dal 2011 in poi e che ci ha portato fin qui: il potere oltre le idee anzi contro le idee. Eppure anche quelli come me che purtroppo hanno trovato conferma dagli eventi della scelta fatta qualche anno fa, pensano che, nonostante il Pd, c’è un patrimonio su cui si potrebbe ricostruire su basi chiare un area di centro sinistra. Per questo non è indifferente, anzi è essenziale ciò che accade nel Pd. La cosa è ancora più vera, se come io credo, ci sia bisogno di costruire una forza moderna di sinistra (pace – lavoro – ambiente), che punti poi ad una alleanza con una forza liberal democratica.

Non sto qui a spiegare le discriminanti su cui costruire questo percorso, mi limito a rivolgervi un appello. Ma è così difficile aprire un dibattito libero? Scrivere articoli per dire ciò che si pensa, creare occasioni di confronto, chiamare alla riflessione chi ha qualcosa da dire senza l’ansia delle appartenenze? Sviluppare anche una fantasia organizzativa per dare concretamente il senso di qualcosa che si ricostruisce? Guardate, cari compagni e amici del Pd, che non potete sfuggire dall’affrontare i temi su cui si è creato il baratro fra voi e la realtà sociale che dovrebbe teoricamente essere il vostro naturale riferimento! E anche in prospettiva del 2024 non vi illudete che funzioni all’infinito la moltiplicazione delle liste all’inseguimento degli interessi particolari e non sempre raccomandabili fuori da una identità politica leggibile. Lo dico perché quel patrimonio di cui pensate di essere eredi e che state anno per anno dilapidando non vi appartiene in via esclusiva, interessa per fortuna una realtà che è molto più larga dei vostri recinti. Con affetto , Oriano Giovanelli".

*Ex sindaco

ed ex parlamenare