Conoscere i propri diritti: ciclo di incontri con avvocati e magistrati

L’hanno chiamata "Parliamone insieme" perché vuole stimolare il dibattito con i cittadini, l’iniziativa messa in campo dalle avvocatesse dello sportello ‘Diritti al Centro’ attivato al Paricentro. E’ un ciclo di tre incontri, uno al mese, di lunedì alle 18, per affrontare i temi più richiesti nelle consulenze legali gratuite offerte nel centro di via Montevecchio che difende il diritto alle Pari Opportunità. Si comincia lunedì 29 maggio con "I segnali di pericolo: relazioni disfunzionali" con le avvocatesse Catia Letizi e Riccarda Grandoni e il magistrato Giacomo Gasparini, giudice della Sezione Penale del Tribunale di Pesaro. Si prosegue poi il 19 giugno con "Un aiuto solo dove serve: l’amministrazione di sostegno" con le principesse del Foro Brigitta Fabbrocile, Pamela Salucci e Catia Letizi e il giudice onorario del Tribunale di Urbino Anna Mercuri. L’ultimo appuntamento, il 24 luglio, è con "Diritti e doveri nelle coppie di fatto" con le avvocate Silvia Baldoni, Arianna Simoncini e Catia Letizi e il magistrato Gianmarco Catalini, giudice del Tribunale di Urbino.

"Al Paricentro c’è una grandissima richiesta di consulenza legale - spiega l’assessora Sara Cucchiarini - perché è grande la mancanza di conoscenza dei propri diritti, soprattutto nelle fasce più deboli. E quando una persona ha un problema e non sa come affrontarlo, gli sembra sempre insormontabile. Per questo il primo servizio attivato al Paricentro è stato lo sportello, gratuito e orientativo, che offre una prima consulenza legale. Ma poi qui non si prendono in carico le questioni. Si suggeriscono vie da intraprendere". "Tante volte queste vie non sono neppure legali, ma di supporto psicologico - spiega la presidente dell’associazione ‘Diritti al Centro’ Catia Letizi -. Al Paricentro c’è anche uno sportello di consulenza psicologica con cui ci interfacciamo spessissimo".

Tiziana Petrelli