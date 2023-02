Conquistata la ribalta nazionale

Ribalta nazionale per il Carnevale di Fano che domenica scorsa è stato protagonista di numerosi servizi e approfondimenti televisivi che ne hanno confermato l’enorme rilevanza che supera i confini cittadini e regionali. Un bel servizioè andato in onda nel Tg di Studio Aperto (ore 18,30) mentre la manifestazione era ancora in corso e più tardi se ne è parlato anche durante il Tg5. Ma oltre a Mediaset anche la Rai ha seguito con grande attenzione Il Carnevale. Oltre a Rai 3 Marche, che ha effettuato ben 3 servizi (tg delle 14 e delle 19,30 il 5 febbraio e Buongiorno Regione il 6 febbraio), il Carnevale è stato protagonista di ben due dirette di RaiNews24. Testata che è tornata in città anche mercoledì 8 febbraio per effettuare un nuovo servizio in cui si è parlato dei dolci del periodo carnascialesco e del getto, una delle principali caratteristiche del Carnevale fanese. La puntata sarà mandata in onda con ogni probabilità il 16 febbraio. Inoltre Le telecamere di Mediaset sono state a Fano in vista di una trasmissione composta da cinque puntate dedicate all’enogastronomia e al territorio. La troupe ha approfondito la marineria, la cucina e le tipicità della tradizione cittadina conversando con l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli.