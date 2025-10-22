Consacrata la chiesa. E l’80enne don Mario resta

Grande partecipazione alla consacrazione della chiesa parrocchiale Santa Maria Annunciata a Ponte Tavollo a Gabicce Mare. Durante la cerimonia, presieduta dall’arcivescovo di Pesaro monsignor Sandro Salvucci, l’assemblea dei fedeli ha ricevuto anche la notizia della conferma della presenza del parroco don Mario Guidi per un altro anno ancora alla guida della parrocchia. "Don Mario aveva espresso da tempo la volontà di consacrare la chiesa – ha detto l’arcivescovo all’inizio della cerimonia –. Lo ringraziamo per il suo impegno e per il risultato raggiunto. Per questo gli ho anche proposto di rimanere ancora un anno, per poter condividere con la sua comunità il risultato del suo operato. La proposta non mi pare gli sia dispiaciuta".

Tra gli applausi dei presenti, è stato così confermato il prolungamento del servizio pastorale di don Mario che, nonostante i suoi 80 anni ben portati, continuerà a guidare la parrocchia con l’entusiasmo di sempre. La consacrazione è poi proseguita con la deposizione sotto l’altare delle reliquie di san Carlo Acutis e del beato Pino Puglisi, con il sacro rito dell’unzione dell’altare e delle pareti della chiesa con il crisma per mano dell’arcivescovo e con l’incensazione dell’altare e della chiesa, durante la quale in un piccolo braciere è stato fatto ardere l’incenso insieme agli aromi. In conclusione, il rito dell’illuminazione, durante il quale l’altare è stato adornato di fiori. Poi, poste le candele, la chiesa è stata illuminata. Per poter giungere alla cerimonia, la chiesa è stata al centro di numerosi interventi di sistemazione e di abbellimento dell’edificio che hanno portato la struttura interna ad assumere una forma rispettosa dei canoni liturgici, capace di "parlare ai fedeli", attraverso la nuova disposizione dei suoi segni.

Tra i lavori il rialzo di due gradini della zona presbiteriale, in modo da rendere più visibile l’area sacra del celebrante, l’ampliamento del coro, nuove sedute in legno di olivo, e l’installazione di dodici croci lungo il perimetro della chiesa. Davanti alla cantoria è stato inoltre posto un piedistallo con un quadro del pittore e ceramista gabiccese Guerrino Bardeggia, raffigurante l’Annunciazione, mentre il crocifisso ligneo di fine ‘700, ristrutturato conservando il suo color bruno acquisito nel corso dei secoli è stato posto a fianco dell’altare.

