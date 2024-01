Consegna farmaci speciali a Pesaro: "Sarà gratis e a domicilio"

Pesaro, 21 gennaio 2024 – Ecco due ottime notizie. Innanzitutto la farmacia dell’Ast di via Alfano, che entro il 2026 sarà ristruttura con fondi del Pnrr, non avrà più barriere architettoniche. E non solo: dall’intesa tra l’Azienda sanitaria territoriale con Piattaforma solidale e Auser è stato attivato un servizio molto importante perché svolto gratuitamente, come la consegna domiciliare dei farmaci ai pazienti cronici associati. "Per quanti avessero bisogno – spiega Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma solidale, la rete di 22 associazioni del terzo settore attive in provincia – il primo passo da fare è telefonare al numero 348 3754186 oppure inviare una mail a pesarodue.auser@marche.cgil.it. A rispondere sarà un volontario di Auser, l’associazione presieduta da Massimo Ciabocchi e con cui abbiamo potuto organizzare questo servizio. Senza la disponibilità di Auser, infatti, non avremmo avuto le forze in campo sufficienti per attuare un progetto ambizioso, quanto significativo. Così come senza la disponibilità della dottoressa Nadia Storti, direttore generale di Ast Pesaro Urbino, poco o nulla si sarebbe concretizzato. Già al telefono il volontario ricorderà che per essere raggiunti dal servizio sarà necessario disporre del piano terapeutico e dell’impegnativa del medico curante".

Domenicucci fa un passo indietro e spiega a chi è rivolta la consegna domiciliare gratuita di medicinali la cui erogazione è riservata alla sola farmacia distrettuale.

“L’esigenza è emersa da alcune segnalazioni di utenti pubblicate dal Carlino – spiega Domenicucci –. In pratica una signora lamentava di essersi trovata in serie difficoltà a causa delle barriere architettoniche nell’usufruire del servizio in via Alfano". Ricordiamo infatti che la farmacia non aveva rampa di accesso che potesse permettere a persone con mobilità ridotta o agevolata da carrozzella: quattro scalini diventavano insormontabili a chi non potesse essere accompagnato. Così come, in caso di maltempo o di sole a picco, in assenza di tettoie e pensiline sotto cui ripararsi, per il paziente non restava che subire il clima pur di aggiudicarsi il medicinale. Con la rassicurazione da parte della dottoressa Nadia Storti, presente durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio, per cui la farmacia di via Alfano verrà presto fornita anche di rampa, è chiaro che un aspetto critico verrà presto meno. "Ma già dal 1 dicembre – conferma Domenicucci – le persone che non possono contare su un accompagnatore o qualcuno di fidato che vada a ritirare il medicinale al loro posto, è possibile attivare Auser: uno dei 300 volontari coordinati da Ciabotti garantirà ritiro e consegna a domicilio".

La struttura di via Alfano sarà potenziata vista la prospettiva di farne la sede della Cot, Centrale operativa territoriale.

Il direttore Ast, Nadia Storti conferma e spiega: "La Cot si fa carico delle esigenze socioassistenziali del cittadino. E’ come un 118 che si attiva a fronte di un problema acuto. L’assistito chiama la Cot per una risposta o sociale o sanitaria: questa essendo collegata con i vari servizi presenti nel territorio (salute mentale, Umea...etc) farà un’analisi e orienterà il cittadino sul percorso da seguire, in base al problema posto. Non è solo un centralino, ma una regia tecnica e anche uno sportello pubblico". I tempi di consegna della Cot, secondo Storti, saranno rispettati. "La ristrutturazione di via Alfano è collegata alla dislocazione in quell’edificio della Cot – i lavori finiranno rapidamente, probabilmente per la fine di quest’anno. Essendoci Cot, via Alfano di vanterà sempre più un Centro socio sanitario: ampliare i restanti spazi, una volta fini i lavori".