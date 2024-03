Consegnate le chiavi dei nuovi ambulatori

Da domani i medici di medicina generale di San Lorenzo in Campo, Sonia Curzi e Giovanni Imperio, riceveranno i pazienti nei nuovi ambulatori realizzati dall’amministrazione comunale in via Cesare Battisti 24 e 26. Venerdì mattina il sindaco Davide Dellonti, insieme alla sua vice Lucia Conti e all’assessore Giuliano Bonifazi - che hanno curato tutti i dettagli organizzativi del nuovo ambulatorio – ha simbolicamente consegnato le chiavi dei locali ai due dottori. "Un ambulatorio – evidenzia il primo cittadino - dotato di ampi spazi a disposizione per pazienti e medici, che ha comodità di accesso e facilità di parcheggio. La soluzione temporanea di via San Demetrio presentava, infatti, alcune criticità, oggi risolte con questa nuova sistemazione sulla quale il Comune ha lavorato per diversi mesi".

"Come amministrazione – aggiunge Dellonti - siamo soddisfatti dell’impegno assunto e del lavoro svolto: crediamo che fra i servizi essenziali da fornire a una comunità, soprattutto agli anziani e ai soggetti fragili, non può che esserci il diritto alla salute e a una sanità a misura d’uomo". Il dottor Imperio riceve il lunedì e il martedì dalle 8,30 alle 12, il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30. La dottoressa Curzi il martedì dalle 15,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 10.

s.fr.