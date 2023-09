Consegnato il cantiere. La palestra Fip-Vuelle pronta entro 400 giorni

Siamo ancora all’avvio della fase di costruzione ma la consegna lavori della cittadella del basket viene vissuta negli uffici tecnici del municipio come un decisivo passo in avanti per un’opera tra le più importanti di quelle finanziate con i fondi Pnrr. La realizzazione della nuova palestra di via Togliatti, è stato assegnata ad una ditta locale: la Pretelli srl di Urbino che ha ottenuto l’appalto con un ribasso del 15,37%. Il che vuol dire che l’importo reale dei lavori è di 2 milioni e 739 mila euro complessivi dei costi della sicurezza. Più trecento mila euro di Iva.

Rispetto ai 4 milioni di stanziamento del Pnrr risulterà come somme a disposizione del Comune quasi un milione di euro, di cui 515 mila euro derivanti dal ribasso d’asta. La progettazione della palestra, più gli uffici della Fip (nella vicina palazzia verticale di tre piani) è stata effettuata dallo studio IN.TE.SO. di Rimini che a Pesaro aveva già firmato la scuola "Brancati" a Pantano. Con la consegna del cantiere di ieri alla ditta feltresca Pretelli partiranno anche i 400 giorni previsti dalla gara per la realizzazione della palestra. Fatti due conti alla fine saremo comunque in largo anticipo rispetto ai tempi massimi del Pnr con un completamento lavori tra la fine del 2024 ed i primi mesi del 2025.

La realizzazione della palestra porterà sicuramente ad immediati benefici per il basket, in particolare per la Victoria Libertas che avrà in gestione l’intera cittadella del basket finanziata grazie alla scelta pro Pesaro della Fip. Niente più Palestra nord per gli allenamenti della Vuelle, che avrà anche la sua "Casa" in via Togliatti. Il problema già evidenziato in passato sarà la mancanza di spazi per il pubblico, visto che l’amministrazione comunale non aveva a disposizione cubature ulteriori da sfruttare per la realizzazione di una palestra più completa, al di là delle possibilità di allenamento per la Vuelle e gli stage della Nazionale italiana. Avendo limitato la possibilità di accesso al pubblico per un massimo di una quarantina di persone, è evidente che la palestra di via Togliatti potrà essere utilizzata solo per gli allenamenti.

Sarà la Fip nazionale a determinare l’utilizzo federale. "In realtà – ha detto più volte Franco Arceci, presidente del Consorzio Basket – la palestra sarà un prezioso strumento in più a disposizione della Vuelle per organizzarsi negli allenamenti". Eliminando così i problemi di gestione e costi degli spazi nel grande palas. I fondi Pnrr ottenuti grazie al presidente Gianni Petrucci non basteranno invece per completare gli spazi della piscina Facchini e di Casa Vuelle. Soddisfatto l’assessore Riccardo Pozzi: "Finiremo la palestra in anticipo sui tempi del Pnrr".

Luigi Luminati