Consegnava telefonini in carcere. Sovrintendente condannato a 5 anni

Mille euro per ogni telefonino recapitato. Nel suo ruolo di “postino“, o ’’corriere’’, del carcere di Fossombrone era pagato bene. Solo che Giuseppe Corbo, 55 anni, residente ad Acqualagna, Sovrintendente della Polizia penitenziaria in quello stesso carcere, venne scoperto in flagrante, proprio mentre quei due telefonini li stava per consegnare. I colleghi della stessa Penitenziaria probabilmente lo stavano monitorando da tempo.

Da lì l’arresto immediato, con l’accusa a carico dell’uomo di corruzione e introduzione di telefonini cellulari destinati ai detenuti, tutti appartenenti appartenenti alla criminalità organizzata. Era il settembre scorso. L’uomo al tempo disse di aver cercato quei soldi per fronteggiare difficoltà economiche della sua famiglia.

Ora la condanna. Il Sovrintendente è stato condannato, in primo grado, a 5 anni e mezzo di reclusione. "Con quei cellulari – ricostruisce la procura di Urbino in una nota firmata dal procuratore, Claudio Rastrelli – la criminalità organizzata avrebbe mantenuto i contatti con l’esterno". Decisive le indagini dirette dalla stessa procura, che ha coordinato l’attività investigativa, svolta in in tempi molto rapidi, dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dall’articolazione territoriale, il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria competente per il distretto dell’Emilia Romagna e Marche. L’attività di indagine è stata supportata fin dall’inizio dalla Direzione e dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Fossombrone.

Secondo l’accusa, i telefonini arrivavano tramite pacchi postali sigillati e spediti da terze persone sotto falso nome. A quel punto Corbo faceva il postino: in cambio di 2.000 euro (quindi si presume 1.000 euro per ogni telefonino) consegnava ai detenuti il pacco che scottava. Una parte del denaro utilizzato per la corruzione è stato recuperato dagli investigatori del Nucleo Investigativo della Penitenziaria durante una perquisizione fatta al tempo dell’arresto anche nell’abitazione del sovrintendente infedele. "La sentenza – chiosa la nota della procura urbinate – rappresenta un risultato significativo a coronamento dell’attività investigativa coordinata da questa Procura e condotta dal NIC, il Nucleo investigativo centrale, della Polizia Penitenziaria".

ale.maz.