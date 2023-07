Conservatorio, adesso ci siamo Passo decisivo verso i lavori Ma intanto i soldi sono di meno

Due anni hanno trasformato 5,5 milioni di euro stanziati per il Conservatorio Rossini in 3,5 milioni reali per i lavori. Perché dopo 24 mesi di burocrazia, di conteggi visti e rivisti per l’aumento delle materie prime, alla fine si arriva alla partenza dei lavori con un gruzzolo che basta solo per le urgenze. Persi per strada un paio di milioni di euro. Si parte dal tetto, per arrivare ai bagni che sono antidiluviani, fino ad una sistemazione di scarichi e fognature. Il 17, e cioè fra una settimana, si apriranno le buste e si preparerà il cantiere.

Pochi soldi "perché siamo agli assurdi, con lo Stato che chiede 600 mila euro di Iva allo Stato stesso", dice Salvatore Giordano, presidente del Conservatorio Rossini, annunciando la prossima partenza di questo appalto. Pochi soldi "per un edificio che è di 7mila metri quadrati, il secondo più bello della città dopo palazzo Ducale – aggiunge l’architetto Marco Gaudenzi –, e con gli attuali prezzi delle materie prime per una ristrutturazione completa ci vorrebbero 13-14 milioni di euro".

Con le impalcature ormai prossime, tutti riuniti ieri al piano nobile di palazzo Almerici che ospita il Conservatorio: oltre a Salvatore Giordano, il padrone di casa, il sindaco Matteo Ricci, il vice Daniele Vimini, il direttore di questa istituzione musicale Fabio Masini, quindi il direttore generale della Provincia Marco Domenicci, ente che ha portato avanti tutte le pratiche di questo complesso appalto con il supporto dell’ingegner Raniero De Angelis e diversi altri tecnici. In prima fila ad ascoltare anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi di FdI.

Una mattinata che si apre con Giordano che chiede un minuto di silenzio in ricordo di Arnaldo Forlani – Gianni Letta era a Roper i funerali di Stato –, dopodiché fari puntati sul Conservatorio "dove io spero che si possa andare avanti tutti quanti uniti e compatti per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati per questa prestigiosa istituzione cittadina e per una nuova stagione del Rinascimento per la città della musica", ha detto Giordano.

Appalto che andrà a sistemare le fognature "che non si sa dove vanno a finire", quindi il tetto che si porterà via oltre un milione, quindi il piano terra dove andranno anche tutti gli uffici. E su questo punto il sindaco Matteo Ricci incrocia le dita per aggiungere: "Speriamo che chi vinca l’appalto al di là di quello che dicono gli incartamenti, porti poi alla fine i lavori programmati". Una specie di gesto scaramantico visto il procedere di alcuni lavori pubblici in città.

Le opere non toccheranno il primo e il secondo piano, ma il direttore del conservatorio Fabio Masini parla degli adattamenti che ci saranno con l’inizio dei lavori per cui alcune aule di musica verranno trasferite al secondo piano del Mamiani, il liceo Classico. Sinergia e città compatta nel centrare gli obiettivi perché tra le pieghe di questo appalto emerge una cosa: "Il Pedrotti – dice Raniero De Angelis – potrà essere utilizzato solamente per gli studenti del Conservatorio e non potrà essere aperto al pubblico e quindi non si potranno fare concerti. Questo perché occorre trovare un milione e mezzo per comprare i macchinari per il riciclo dell’aria, perché le normative, comprese anche quelle legate al Covid, impongono alcune regole". Tutto pronto sulla carta anche per ridare alla città il Pedrotti, uno dei teatri con la miglior acustica d’Europa, fermo restando una cosa: che si trovino i soldi.

m.g.