Conservatorio al traguardo. Ora siamo agli ultimi ritocchi. Arrivano le panchine a libro

Siamo ai ritocchi finali per chiudere il cantiere, con fondi Pnrr, del Conservatorio Rossini. Le società che hanno avuto in appalto i lavori – l’impresa capofila era Lancia – hanno anche liberato la facciata dello storico palazzo Oliveri per cui la piazzetta è tornata agli antichi splendori. E proprio in virtù di questo fatto ieri in giro di ronda anche il sindaco Andrea Biancani, soprattutto per quello che riguarda l’arredo urbano.

"Abbiamo intenzione di posizionare – dice il primo cittadino – nella piazza e proprio sotto la facciata del conservatorio le quattro panchine a libro che abbiamo pensato come arredo di viale Trieste. Le spostiamo in questo angolo di città fra l’altro molto frequentato anche dai turisti. E le vecchie panchine verranno riposizionate invece sul fronte opposto. Non solo questo – prosegue Biancani – perché pensiamo che non si possono avere parcheggiate all’interno di questo angolo di città per cui altre panchina verranno messe dove ora parcheggiano le auto. Vogliamo dare una immagine accogliente e bella e per questa ragione abbiamo pensato ad una riqualificazione della piazza davanti al conservatorio".

Intanto sono arrivati quasi a conclusione i lavori per oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione del conservatorio Rossini. Lavori che hanno interessato soprattutto il rifacimento delle aule dove gli studenti si esercitano. E che siamo ormai agli sgoccioli di questa riqualificazione dello storico stabile lo si vede dal fatto che sono state tolte tutte le impalcature che hanno coperto la facciata di palazzo Olivieri.