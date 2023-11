Conservatorio, ci siamo. Lavori ai nastri di partenza. Obiettivo: febbraio 2025

Oggi verrà consegnato il cantiere per l’avvio ai lavori di riqualificazione del Conservatorio Rossini. Il direttore dei lavori, l’architetto Simonetta Fabbri, e Raniero De Angelis (Rup, responsabile unico del procedimento) incontreranno i rappresentanti dell’associazione temporanea d’impresa vincitrice dell’appalto da 5,4 milioni di euro (lordi), composta dalla pesarese Lancia e dalla napoletana Mati (di Mauro Bosco, presidente della Vis). "La stazza e la serietà delle imprese coinvolte danno sicurezza per il buon fine dell’operazione" è il commento che circola nei corridoi del Conservatorio.

La prima preoccupazione di direzione e presidenza è certamente il rispetto dei tempi di consegna, visto il sacrificio che verrà chiesto per almeno un paio di anni a studenti, docenti e corpo amministrativo. La scadenza, sul cartellone di cantiere, è febbraio 2025. Per quanto la mazza da muratore non sia il metronomo ideale per la didattica, è vero che Palazzo Olivieri necessita in modo assoluto degli interventi previsti: già il fatto che verranno rifatti i gabinetti, postati sui social come veri reperti d’epoca, è degno di entusiasmo tra gli studenti. Il direttore Masini con l’architetto Fabbri e con l’impresa hanno cercato di conciliare i tempi del cantiere con quelli della formazione artistica per ridurre al minimo i disagi arrivando ad un cronoprogramma condiviso. Il budget considerato all’osso per la tipologia di intervento ha comportato una razionalizzazione massima delle priorità: verrà completato il rifacimento del tetto; si interverrà ai piani con ammodernamento degli impianti (sia elettrico che idraulico) predisponendo per un successivo cambio della centrale termica. Particolarmente importante sarà l’opera di insonorizzazione. L’auspicio è di intercettare in futuro ulteriori risorse per l’efficientamento energetico e il riciclo dell’aria: il Pedrotti deve avere 22 metri cubi d’aria di ricambio, visti i 500 posti a sedere disponibili. A proposito dell’Auditorium Pedrotti, protagonista di un intervento di messa in sicurezza da parte del Comune, abbiamo chiesto all’assessore Riccardo Pozzi chiarimenti riguardo lo slittamento in avanti della consegna dei lavori: la proroga per la realizzazione della nuova scala per l’uscita di sicurezza è passata dal 30 ottobre al 10 febbraio 2024. Come mai? "Non abbiamo avuto complicazioni – rassicura Pozzi –, ma ci sono state alcune fasi del cantiere che hanno richiesto più tempo per le verifiche e per reperire alcuni materiali. Infine, per non creare disagio in centro per l’arrivo dei veicoli ingombranti dovuti al trasporto e montaggio della scala, si è pensato di posticipare l’ultima fase a dopo le festività".

Solidea Vitali Rosati