Conservatorio, il cambio. Salvatore Giordano lascia col nodo palazzo Olivieri: "Deve tornare pubblico"

In doppio petto con tanto di pochette, per l’addio. Ma Salvatore Giordano, che termina il suo mandato dopo 6 anni come presidente del conservatorio Rossini, ha fatto ieri mattina nella sala delle Colonne, sostanzialmente... il vigile urbano. Ha indicato a tutti e soprattutto al suo successore (Paolo De Biagi), la strada da seguire per mantenere in vita questo istituto musicale certamente il più prestigioso della città, ma tra i più importanti del Paese.

"Perché palazzo Almerici è a capo di una istituzione privata e cioè la Fondazione Rossini per cui non può accedere ai finanziamenti statali", dice. Poi il presidente uscente snocciola una serie di istituti musicali, anche molto piccoli a livello nazionale, che hanno ottenuto fondi ministeriali che vanno dai 7 fino ai 10 milioni di euro. E dentro il pacchetto, Giordano ci ha messo anche l’accademia di Belle Arti di Urbino che di milioni ne prende 9. Un assist per il direttore del conservatorio Fabio Masini: "Si parla di numeri che gridano vendetta, perché arrivano soldi a conservatori che sono in città di 5mila abitanti". E per farsi capire meglio Masini chiude con l’indice che tocca il pollice, gesto inequivocabile che si sta parlando del nulla rispetto al Rossini.

Accanto a Giordano, in questo addio alle armi, anche l’ex direttore Ludovico Bramanti che ha parlato dei numeri e degli studenti. Ma il nodo è palazzo Oliveri, il ‘pacco’ che nessuno vuole perché i costi di gestione sono altissimi e la Fondazione Rossini ha risorse, mettendoci dentro tutto, che arrivano a 600mila euro e sopra gravano intorno 150mila euro solo di bollette tra riscaldamento, luce e gas. Giordano che aveva provato assieme a Gianni Letta a ‘sfondare’ la porta del ministro Anna Maria Bernini per far prendere in carico l’edificio al ministero e quindi al Demanio, pare abbia ricevuto un ‘no’ per mancanza di fondi. Per cui Giordano, salutando, ha indicato un processo inverso a quello che nel 1940 passò lo stabile dall’amministrazione comunale alla Fondazione Rossini.

"Questo palazzo sarebbe bene che tornasse giuridicamente in mano pubblica perché ciò permetterebbe di poter accedere agli staziamenti cosa che in questo momento è impossibile". Dopo Giordano, Bramanti e Masini ha preso la parola l’assessore Daniele Vimini che in linea con il pensiero del sindaco Biancani, ha detto che la marcia indietro del palazzo non trova buoni uffici. Quindi ha preso la parola anche Nicola Baiocchi consigliere regionale di FdI perché palazzo Raffaello è stato coinvolto al fine di avere accesso a contributi.

Fondamentalmente ieri mattina nella sala delle Colonne del Conservatorio si è parlato di un futuro difficile. Comune no, Stato no, per cui si è parlato di emendamenti bipartisan per ottenere quattrini come quello "che con un lavoro di squadra – ha detto Giordano – ci ha portato ad ottenere 5 milioni e mezzo con un accordo tra destra e sinistra. Ma i progetti di ristrutturazione erano per oltre 7 milioni per cui al conto ne mancano circa 2 per completare i lavori".

Il presidente uscente ha iniziato il suo commiato dicendo: "Quando sono arrivato, da una istituzione privata, pensavano fossi un elefante dentro una cristalleria, invece ho trovato grande collaborazione sia qui dentro che nelle istituzioni, cercando in questi sei anni di aprire sempre più il Conservatorio alla città".

m.g.