Conservatorio, le nomine. Esce Salvatore Giordano ed arriva Paolo De Biagi

Domani scadono i 6 anni, quindi Salvatore Giordano non è più eleggibile come presidente del Conservatorio Rossini. Il collegio dei docenti ha indicato e inviato al ministero la terna dalla quale dovrà uscire quello che erediterà il ruolo di presidente. Questi sono i tre nomi che sono stati indicati al dicastero guidato da Anna Maria Bernini: Paolo De Biagi, ex viceprefetto, prefetto a Terni e dentro anche il consiglio generale della fondazione Cassa di Risparmio; poi due docenti di musica come Gianni Valentini, che ha insegnato oltre che a Pesaro anche a Fermo, e Filippo Maria Caramazza che insegnava composizione.

Una prassi, quella di indicare tre nomi, perché in realtà il candidato prescelto dal corpo dei docenti è Paolo De Biagi. Il ministero per ufficializzare la sua nomina ha quaranta giorni di tempo. Un passaggio di consegne non del tutto facile anche perché nell’ultima riunione della Fondazione Rossini, avvenuto poco prima di Natale, uno dei problemi posti sul tavolo è stato quello relativo alla gestione di palazzo Olivieri che ospita il Conservatorio. Anche perché la Fondazione Rossini – il bilancio è di 700mila euro – non ha fondi per provvedere, oltre alle spese di gestione come la luce e il riscaldamento, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria di un palazzo molto ‘delicato’ sotto il profilo architettonico e posto sotto la vigilanza della Soprintendenza.

"Ci siamo riuniti – dice il sindaco Andrea Biancani – in Fondazione con Gianni Letta e Salvatore Giordano proprio per affrontare il tema della gestione di palazzo Olivieri. Cercare cioè un percorso per ottenere finanziamenti per far fronte alle spese ordinarie, perché il ministero si accolla solo gli stipendi di tutto il personale docente e amministrativo. E la Fondazione Rossini come ente, non essendo pubblica, non può partecipare ai bandi per accedere ai finanziamenti. Adesso stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il percorso che si potrebbe seguire".

Negli auspici un po’ di tutti, amministrazione compresa, c’era quella di passare palazzo Olivieri sotto il controllo dello Stato. Ma in un incontro avvenuto a Roma, presenti anche Gianni Letta e Salvatore Giordano, il ministro Anna Maria Bernini (i Conservatori sono equiparati alle università) avrebbe escluso questa ipotesi per mancanza di fondi. E il ministro Bernini non è sicuramente una che farebbe un dispetto a Pesaro visto che queste zone le conosce bene quanto Bologna e ha qui radicate amicizie che affondono in oltre 40 anni di frequentazioni.

Una eredità, quella che andrà a prendersi De Biagi, non facile anche perché il suo predecessore Salvatore Giordano assieme all’ex prefetto Lapolla, oggi al Viminale, aveva avviato i procedimenti che poi hanno portato al finanziamento straordinario di 5 milioni e 300 mila euro proprio per lavori urgenti, attualmente in corso di esecuzione a palazzo Olivieri. Un percorso avviato ma ancora lungo perché l’edificio è una specie di pozzo di San Patrizio e la Fondazione Rossini, per avere un punto di riferimento, con i 100 ettari della tenuta di Budrio, ha una rendita che si aggira intorno ai 70mila euro l’anno.

