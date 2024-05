Conservatorio: open day. Esibizioni in centro

Open day del Conservatorio Rossini. In vista del prossimo anno accademico (per frequentare il quale è possibile fare domanda di ammissione dal 1 giugno al 31 luglio), il Conservatorio Rossini nell’ambito della giornata denominata "Porte aperte alla città", mette a disposizione di tutti le informazioni per conoscerne da vicino la vita e il funzionamento. L’open day è organizzato in momenti musicali, ossia brevi saggi di esecuzione offerti dagli studenti frequentanti e punti informativi che saranno distribuiti in più parti della città. I punti informativi saranno a disposizione per chi vorrà ricevere spiegazioni sulle modalità di svolgimento delle sessioni di esame e degli aspetti amministrativi e didattici. Alcuni di questi punti si trovano in parte nella sede storica del Conservatorio e in parte nella Chiesa Maddalena e nella Sala Bei della Provincia con i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Gli studenti si esibiranno anche in piazzale Lazzarini sia al mattino che al pomeriggio, accolti con entusiasmo dall’associazione dei commercianti "Piazza al teatro".