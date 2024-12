Consigli di quartiere: insediamenti entro gennaio, sfide e priorità

Entro il 19 gennaio, cioè entro 50 giorni dalla data delle elezioni – tenutesi il 1 dicembre – tutti i consigli di quartiere dovranno essere insediati. "Dodici quartieri – osserva l’assessore Mila Della Dora – 134 consiglieri eletti, 12 presidenti e 12 segretari nominati in seno ai Consigli: questo è l’orizzonte".

"Dipende", esordisce Emanuele Gambini, il più votato del quartiere Villa San Martino che come tutti gli altri 11 con il suo stesso primato avrà l’onere e l’onore di convocare la prima riunione per l’insediamento. Da cosa dipende? "Io non convoco nulla fino a quando il Quartiere 10 non avrà una sede come merita. Dopo che il Comune ha alienato il centro Totem, ex sede del Q10, il Consiglio di quartiere non ha dove riunirsi. L’assessore Mila Della Dora ha assicurato che sta cercando un locale in affitto. La sede è una priorità assoluta per sviluppare un dialogo con i cittadini e poter essere un riferimento concreto".

Se Gambini parte combattivo, Simona Della Martera, la più votata a Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, il Q4, parte con il turbo e mette le ali. "Noi? Abbiamo già la data della prima convocazione – dice Della Martera –: 16 dicembre. Non vediamo l’ora di iniziare. Abbiamo già tantissime idee. Il nostro ruolo è fare da collante tra chi vive il territorio e chi amministra. Noi non possiamo incidere su questioni come la sicurezza pubblica che è di competenza dello Stato". Della Martera replica così al consigliere neoeletto Luca Pandolfi che ha più volte denununciato quanto i residenti del Q4 lamentino furti e microcriminalità diffusa. "Capisco – dice Della Martera –, ma al massimo come Quartiere possiamo promuovere l’ampliamento del circuito di videosorveglianza quale sussidio all’attività delle forze dell’ordine, ma le prerogative sono altre". Quali? "Promuovere la socialità, l’aggregazione e la comprensione dei problemi per aiutare il Comune a non perdere aderenza con le esigenze dei cittadini. Nel dettaglio spronare azioni di deterrenza all’eccessiva velocità di chi attraversa Villa Fastiggi e Villa Ceccolini".

Tra i 12 più votati ci sono volti noti dell’impegno civico come Ugo Schiaratura (5 Torri-Santa Veneranda) e Jolanda Filippini (San Bartolo). Nessuno dei due ha una data ancora in testa per la convocazione. Al contrario, però, hanno idee chiarissime su quali priorità portare all’attenzione dei colleghi: "Siamo un quartiere decentrato – dice Filippini –: è una priorità portare a Fiorenzuola e Colombarone un presidio degli uffici demografici dove i cittadini possano assolvere alle pratiche senza necessariamente arrivare in città". Schiaratura punta al Patto di quartiere, cioè la fondazione di un coordinamento con l’associazionismo attivo nel quartiere per innescare sinergie preziose. E non solo. Viabilità di Santa Veneranda, sicurezza a Ponte Valle; manutenzione dei parchi sono gli altri obiettivi a cui dare seguito.

Quindi, riassumendo, a convocare la prima riunione spetterà ai più votati nei 12 Quartieri. "In quella prima riunione – spiega Della Dora – ci sarà la verifica degli eletti. Seguirà l’elezione del presidente, da parte dei consiglieri, tra i candidati: questi dovranno esporre un programma con le priorità per il quartiere. Una volta eletto il presidente, si procederà con l’elezione del segretario". Come annunciato, Della Dora ha preparato un breve vademecum che faccia da bussola riguardo alle competenze degli uffici e delle partecipate in seno alla macchina comunale.