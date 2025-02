Consigli di quartiere, oggi il primo sorteggio

FANOPrimo passo per la composizione dei dieci consigli di quartiere, i quali sono composti da venti consiglieri ciascuno: oggi pomeriggio alle 16, nella sala della Concordia, si terrà la conferenza dei capigruppo in seduta pubblica, con il presidente del consiglio comunale, Francesco Cavalieri, per il sorteggio di cinque dei venti componenti.

Nei successivi trenta giorni, saranno eletti i restanti quindici consiglieri, completando così la formazione. "Invitiamo – è l’appello dell’assessore Alberto Santorelli – tutti i cittadini interessati a partecipare all’appuntamento che serve a rafforzare la partecipazione democratica e il coinvolgimento della comunità nelle decisioni che riguardano la città. Con il nuovo consiglio di quartiere attraverso strumenti concreti di confronto e collaborazione con l’amministrazione comunale. La presenza della cittadinanza sarà fondamentale per dare valore e significato a questo percorso di condivisione".

Il ruolo dei consigli di quartiere è molto importante per potere segnalare opportunità, aspetti da migliorare, eventuali problemi da risolvere.