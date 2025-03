"Consiglieri di quartiere, errori della destra dopo quelli della sinistra"

FANOL’ex consigliere comunale del Pd, Enrico Nicolelli, prende posizione sulla nomina dei Consigli di Quartiere, criticando apertamente il metodo scelto dall’attuale amministrazione. Ma la sua analisi riconosce anche gli errori del centrosinistra che, quando era al governo della città, non ha saputo cogliere questa opportunità.La questione è esplosa dopo che ieri un cittadino di Cuccurano, in un’intervista al ’Carlino’, ha espresso la propria amarezza per le nomine dei rappresentanti di quartiere, ritenendole poco rappresentative della comunità attiva sul territorio. Un pensiero che Nicolelli condivide: "Io sono sempre stato molto scettico su questa forma di decentramento, perché porta inevitabilmente a nominare persone di fiducia. Se sono delle nomine, è normale siano politiche. E allora dov’è la partecipazione popolare? Se scegli le persone o le sorteggi, che decentramento è?". Secondo Nicolelli, l’attuale sistema era destinato a generare perplessità e critiche, come sta accadendo. Ma, guardando indietro, ammette la responsabilità della precedente amministrazione di centrosinistra: "È stato un errore non istituire prima i Consigli di Quartiere. Il regolamento c’era, si poteva applicare. Invece, si è scelto di demandare tutto all’associazionismo, confidando che bastasse quello per garantire un legame con il territorio". Un’assunzione di responsabilità che arriva con una spiegazione chiara: il centrosinistra ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il mondo dell’associazionismo, tanto che molti esponenti di associazioni avevano ruoli in Consiglio e in Giunta. Questo legame ha portato a un controllo informale del territorio, senza però mai istituzionalizzare il decentramento. "Chi era in consiglio o in giunta aveva un rapporto diretto con le associazioni, che fungevano da sentinelle del quartiere. Ci si è affidati a questa rete, senza però creare un sistema che garantisse davvero una rappresentanza democratica e strutturata".Il paragone con Pesaro, dove i Consigli di Quartiere esistono da anni, diventa inevitabile: "Qui a Fano invece si è stati troppo titubanti, si è ragionato di pancia e si è preferito evitare il confronto con il territorio per paura del giudizio - conclude Nicolelli -. Ora, con le nuove nomine, la sensazione è che si sia persa un’altra occasione".Tiziana Petrelli