Consiglieri di quartiere, la carica dei 531. Entusiasmo al top soprattutto tra i giovani

"La più grande operazione di partecipazione popolare della storia della nostra città". Così il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha definito l’iter per la costituzione dei nuovi consigli di quartiere, un successo che ha visto presentare la propria candidatura a 531 cittadini, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 200 adesioni. "Un risultato tutt’altro che scontato - ha dichiarato l’assessore alla Partecipazione popolare, Alberto Santorelli -, soprattutto alla luce del boicottaggio da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione. Nonostante le polemiche politiche, i cittadini hanno risposto con grande entusiasmo, dimostrando il loro desiderio di contribuire attivamente alla vita della comunità".

L’assessore ha sottolineato poi l’approccio apartitico del progetto, spiegando che il modello adottato si è concentrato sulla coscienza civica e ha permesso un risparmio economico notevole: "Se avessimo organizzato vere e proprie elezioni per i consigli di quartiere, avremmo speso almeno 50.000 euro per allestire seggi e personale. Un modello che a Pesaro ha fallito, portando al voto appena l’8% dei cittadini. Con questa modalità, invece, non solo abbiamo evitato spese ingenti, ma abbiamo visto una risposta inimmaginabile". Anche se il numero di candidature è stato sorprendente, Santorelli ha evidenziato la responsabilità di coinvolgere i 331 cittadini che, pur non potendo essere selezionati per i consigli, potrebbero essere coinvolti in altre iniziative future.

"Abbiamo l’obbligo di rispondere a questo entusiasmo con ulteriori opportunità di partecipazione" ha aggiunto. La distribuzione delle adesioni nei quartieri ha mostrato poi come i cittadini abbiano risposto in maniera diversa a seconda delle zone.

Il quartiere 1, che comprende il Centro Storico, Lido, Sassonia e Zavarise, ha registrato il maggior numero di adesioni (89), seguito dal quartiere 4, che include San Lazzaro e Vallato (63). Al contrario, i quartieri come Don Gentili e Fano Nord, hanno visto una partecipazione inferiore (rispettivamente 33 e 41), ma comunque significativa.

Il dato più elettrizzante, per l’amministrazione, è però quello che fotografa l’interesse dei giovani (88 adesioni sotto i 30 anni, di cui 4 under 18 una a Cuccurano, una al Don Gentili e due in Centro) e dimostra come le nuove generazioni siano desiderose di impegnarsi per il bene della città. Anche la fascia di età tra i 30 e i 60 anni ha mostrato un forte impegno, con 310 candidati pronti a dedicare il loro tempo libero alla comunità.

Per il sindaco Luca Serfilippi "È un risultato straordinario che testimonia il grande lavoro di squadra. I cittadini hanno risposto con passione e impegno. Per questo li ringrazio". Ora il processo va avanti e prevede che entro 60 giorni i capigruppo procederanno all’estrazione di 5 membri per ogni quartiere, mentre nei successivi 30 giorni il Consiglio Comunale eleggerà i restanti 15 membri. Il sindaco ha ribadito l’invito a superare le divisioni politiche, per migliorare la vita nei quartieri.

"L’obiettivo è riavvicinare i cittadini alla partecipazione, rafforzando il senso di comunità. I problemi dei quartieri sono problemi di tutti, e sono certo che i consigli lavoreranno con l’intento di migliorare i luoghi in cui viviamo".

Tiziana Petrelli