Consiglieri Pd contro Lanzi: "Le sue parole fanno danni"

Il Pd attacca Marco Lanzi: "Inopportuno e scorretto". E i consiglieri di maggioranza preparano nei confronti del consigliere di ’Pesaro, Svolta!’, nonché segretario del sindacato di polizia Siulp, una segnalazione al Viminale. All’indomani della notizia dell’iscrizione di Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci e tutt’ora nello staff di Biancani, nel registro degli indagati dell’inchiesta Affidopoli, il Pd interviene e passa al contrattacco. "Il gruppo consiliare del Pd di Pesaro esprime profonda preoccupazione per le dichiarazioni del consigliere Lanzi, che ancora una volta sceglie di alimentare polemiche e tensioni anziché contribuire a un confronto serio e rispettoso delle istituzioni".

L’intervento dei consiglieri dem arriva 24 ore dopo una nota inviata da Lanzi che ha rilevato "un contrasto sostanziale" tra quanto Amadori aveva dichiarato il 30 ottobre scorso alla Commissione controllo atti "e quanto ora emerge dagli atti della Procura di Pesaro".

"Ci chiediamo anzitutto come possa Lanzi affermare – scrivono i consiglieri dem – che Amadori avrebbe mentito in commissione, quando nessuno dei consiglieri ha avuto accesso agli atti d’indagine. Un’accusa di tale gravità, priva di riscontri, rischia non solo di inquinare il clima politico, ma anche di danneggiare il lavoro della magistratura e della commissione stessa, che meriterebbero invece rispetto e silenzio fino al termine delle verifiche. Riteniamo inopportuno e scorretto questo continuo tentativo di strumentalizzare i lavori della commissione, che nasceva per accertare fatti e non per diventare un palcoscenico politico. Ancora più grave è che tali atteggiamenti arrivino da chi, per i ruoli istituzionali ricoperti in passato, dovrebbe conoscere il valore della prudenza e della responsabilità nelle proprie dichiarazioni pubbliche. Non siamo inoltre mai riusciti a comprendere come sia possibile che il consigliere Lanzi ricopra contemporaneamente il ruolo di consigliere comunale e di sindacalista della Polizia di Stato, senza che ciò comporti alcuna forma di incompatibilità. E allora è legittimo chiedersi: sarebbe corretto che una stessa persona possa, grazie a un doppio ruolo nello stesso territorio, avere accesso a informazioni o documenti interni alla Questura che riguardano la vita politica della propria città? Sarà nostra cura segnalare al Ministero dell’Interno questa situazione che riteniamo grave e opaca, perché in una democrazia matura la distinzione tra ruoli politici e funzioni di pubblica sicurezza deve essere chiara e netta. Il Partito Democratico di Pesaro continuerà a difendere la trasparenza, la correttezza istituzionale e il rispetto delle regole, contro ogni tentativo di confondere i ruoli o strumentalizzare le istituzioni per fini personali".