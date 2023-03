Consiglio comunale dei bambini Tutti i componenti

Il ‘Consiglio dei Bambini’ di Mondolfo ha i suo nuovi componenti. Si tratta di 8 alunne e 8 alunni in rappresentanza delle altrettante classi di quinta ‘elementare’ del territorio: Fatou Der, Francesco Santini, Leoluca Camilloni, Mariavittoria Messina, Sofia Riccardi, Lorenzo Roberti, Linda Frezzotti, Matteo Rotatori, Francesco Mazzetta Di Bosco, Beatrice Rizzello, Sara Gagliardi, Emanuele Ferraro, Gaia Piagge, Giulio Serfilippi, Tommaso Argentati ed Emilia Giovannelli. I neo baby consiglieri sono stati ufficialmente proclamati nel corso di una seduta inaugurale tenutasi alla presenza del sindaco senior Nicola Barbieri, della consigliera (anch’essa senior) con delega al ‘Consiglio dei Bambini’ Agnese Fuligni, dei dirigenti scolastici e di tutti gli alunni delle classi quinte. "Il ‘Consiglio dei Bambini’ - ha detto Barbieri - rappresenta un prezioso volano di idee per migliorare la nostra città. La voce dei più piccoli riesce a dare una visione sempre nuova, fresca e originale e offre moltissimi spunti di riflessione. È bello vedere quanto, anno dopo anno, siano coinvolti, partecipi e propositivi nel cercare di far crescere la propria comunità". La consigliera Fuligni, da parte sua, ha rimarcato: "Ringraziamo gli insegnanti e i dirigenti per la grande passione con cui hanno coltivato questo progetto dedicato al territorio, che rappresenta un importante momento di crescita e di condivisione tra diverse generazioni e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva". Al termine della cerimonia la parola è passata ai giovanissimi consiglieri che saranno coinvolti in specifici progetti per conoscere e promuovere il territorio e le sue peculiarità, dal borgo di Mondolfo al mare di Marotta. Progetti che saranno presentati in una seduta congiunta con il consiglio degli adulti a maggio. s.fr.