Consiglio comunale e regolamenti contratti

Cinque temi andranno in discussione nel Consiglio comunale prenatalizio, domani, alle 15. Si partirà dalla consegna di un attestato di merito e riconoscenza a Daniele Ambrogiani per i "lodevoli servizi" prestati nel commissariato di pubblica sicurezza di Urbino. Seguirà la discussione del regolamento per affidare i contratti pubblici sottosoglia (quelli che si possono assegnare senza gara d’appalto), posticipata, la scorsa volta, su richiesta del sindaco, che riteneva necessarie delle correzioni.

Poi ci saranno le relazioni sulle ricognizioni periodiche della situazione gestionale dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni pubbliche del Comune, con approvazione del piano di razionalizzazione. Infine, il Consiglio dovrà decidere se avanzare alla Regione una proposta di istituire una riserva naturale nell’oasi “La Badia“, come già fatto dal Consiglio di Montecalvo in Foglia, in cui ricade parte dell’oasi. La minoranza ha poi presentato due interrogazioni (una sull’impegno del sindaco in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci sulla sanità, l’altra sul cambio di destinazione d’uso del piano terra della sala civica “Aldo Arcangeli“, a Schieti), una mozione (richiesta di impegno per il sostegno allo sviluppo della provincia di Pesaro e Urbino) e un ordine del giorno (sui consigli di quartiere/frazione). Infine, il sindaco comunicherà la delega delle funzioni di presidente del Legato Albani a Giorgio Londei.

n. p.