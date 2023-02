Consiglio comunale, insediato Alvarez

Avvicendamento in Consiglio comunale: terminato il mandato da presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino, Federica Titas lascia il posto da consigliere aggiunto al proprio successore, Giovanni Alvarez. Eletto a gennaio, Alvarez si è insediato durante la seduta di martedì. "Per me è un onore – ha commentato –. Da tempo sono convinto che non esista una Città senza Ateneo, e viceversa, e il lavoro che ci aspetta è rendere sempre più partecipi gli studenti e il mondo dell’Università del processo decisionale per la vivibilità di Urbino. Dunque lancio subito qualche spunto: per farci scudo dai possibili problemi legati all’interazione tra gli studenti e la città, occorre renderli sempre più partecipi della sua vita quotidiana. Se facciamo loro capire che essa non solo li ospita, ma è anche la loro città, ci saranno sempre meno difficoltà. Le norme stringenti hanno senso se a monte esiste un modello aggregativo più salubre e a proporlo deve essere in primis l’amministrazione comunale, coadiuvata dall’Ateneo. Inoltre, crediamo che lo studente debba prendere la residenza, così custodirà Urbino in maniera più volenterosa, per cui proporremo la possibilità di avere a disposizione un modulo per ottenerla, al momento dell’immatricolazione. Altro tema è il tavolo d’ascolto permanente tra Università e città: il mondo studentesco vuole porsi in maniera collaborativa e vi chiede di riprendere i lavori in maniera decisa, ascoltando gli studenti ed evitando che l’amministrazione diventi autoreferenziale. Infine, accogliamo con favore il progetto di trasformazione in collegi degli ex alberghi Montefeltro e Piero della Francesca. Da parte nostra c’è volontà di collaborare con tutte le forze politiche, per il benessere degli studenti, che dovrà sempre coincidere con quello della città".

Sulla proposta della residenza per gli universitari, che ciclicamente riemerge, si sofferma Giorgio Londei, capogruppo di Urbino e il Montefeltro: "Poco tempo fa sono uscito, su queste pagine, con un articolo sul rapporto città-studenti, in seguito anche a un intervento di Oriano Giovanelli. Sono a favore della proposta avanzata da Alvarez e credo che il luogo più adatto per discuterne sia la commissione che include amministrazione comunale, Università ed Erdis, integrata dal rappresentante degli studenti. Inoltre, la facoltà di chiedere la residenza va estesa anche agli studenti di Accademia di Belle Arti e Isia".

Nicola Petricca