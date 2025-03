Consiglio comunale, la minoranza diserta l’aula

Dopo il Consiglio Comunale delle dimissioni, il primo della ripresa non ha deluso gli amanti dei colpi di scena. La seduta infatti è stata la più fulminea dell’era Gambini: meno di un’ora e mezza, inclusi i convenevoli. Il motivo? L’opposizione non si è presentata in segno di dissenso. Tutta l’assise si è svolta con metà dei banchi vuoti, in un clima surreale, con i punti all’ordine del giorno ridotti all’osso (mancando la minoranza non sono state discusse le mozioni e le interrogazioni) e con totale assenza di dibattiti.

Unica presente, ma solo all’inizio della seduta, il consigliere di Futura Alice Amadori, che ha parlato a nome di tutti i gruppi di minoranza: "Vogliamo dare un forte segnale di dissenso nei confronti della situazione politica venutasi a creare nella nostra città. La politica si fonda sulla sacrosanta legittimità del dibattito, un principio essenziale che si realizza nella libera espressione di pensieri diversi e consapevoli, che inevitabilmente non sempre coincidono. Tuttavia, la recente Commissione Controllo e Garanzia ha confermato un atteggiamento irrispettoso da parte di alcuni assessori e colleghi di maggioranza, caratterizzato da offese e prevaricazioni gratuite rivolte ai membri del gruppo RinasciMenti. Un comportamento che non solo svilisce il confronto politico, ma mortifica il senso stesso della politica, intesa come spazio di dialogo e costruzione collettiva. Un Consiglio Comunale dovrebbe essere il luogo del confronto e del rispetto reciproco, non un’arena in cui chi detiene il potere impone il proprio volere, soffocando ogni voce critica. Per questo abbiamo scelto di non prendere parte alla seduta odierna, che prevede all’ordine del giorno la surroga dei nuovi Consiglieri Comunali. Riteniamo che non sia possibile rimanere inermi di fronte ad una situazione in cui dei consiglieri legittimamente eletti dai cittadini (e non dal sindaco) debbano essere sostituiti dopo delle loro dimissioni, in blocco, avvenute in circostanze non molto chiare e prive della necessaria serenità decisionale richiesta in queste situazioni. Vogliamo denunciare, con la nostra assenza, il crollo morale, etico, sociale, politico e personale della nostra amministrazione. Il ritiro delle dimissioni irrevocabili del sindaco, lo scontro acceso con urla, insulti e applausi calorosi pieni di ira contro i tre consiglieri di maggioranza, le ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco Maurizio Gambini e il silenzio assordante della giunta comunale denotano un quadro frammentato e instabile".

Ha concluso Amadori a nome dell’opposizione: "Ribadiamo che il nostro impegno per Urbino e per i suoi cittadini proseguirà con serietà e determinazione, nelle sedi opportune e in quest’aula. Invitiamo tutti i presenti a una riflessione: il ruolo che ricopriamo è un ruolo istituzionale che impone etica, rigore e disciplina, ma soprattutto rispetto, sia secondo il buon senso, che per la Costituzione". gio. vol.