Consiglio degli studenti, si scalda la polemica. L’opposizione: "Gestione non democratica"

Dopo tre mesi dall’insediamento dell’organo, due dei gruppi di opposizione in Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino attaccano l’operato di Unione degli universitari, che detiene la maggioranza assoluta. Le critiche arrivano da Azione universitaria e Gruppo misto: anche se per diversi motivi, entrambi tacciano Udu di una gestione non democratica. "Lunedì si è consumata l’ennesima forzatura – dice Azione –. Il regolamento non prevede la partecipazione online ai consigli ordinari per gli studenti all’estero per motivi di studio. Eppure, con una votazione improvvisata, questa possibilità è stata concessa. Casualmente – si fa per dire – a beneficiarne saranno due consigliere di Udu, le uniche oggi all’estero. Sarebbe stata una proposta legittima se indirizzata a tutti gli studenti in difficoltà, ma soprattutto, se presentata con una modifica ufficiale del regolamento, che avremmo votato favorevolmente. Quando abbiamo fatto notare l’irregolarità, ci è stato risposto beffardamente dalla maggioranza che il dialogo democratico è solo una formalità, visto il loro vantaggio numerico. Non è la prima situazione simile. Appena un mese fa denunciavamo criticità nelle procedure che hanno portato la Commissione interna "C.A.C.S.A." a elaborare la proposta di assegnazione dei fondi (pubblici) alle associazioni studentesche. Ancor più significativa la prima seduta, con la maggioranza che ha eletto un nuovo rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione, quando l’incarico era stato già assegnato a un membro della nostra lista dal precedente Consiglio". Dal Gruppo misto, la capogruppo Viola Benvenuti (foto) denuncia: "Ciò che sta accadendo in queste settimane in Consiglio ha poco a che fare con la democrazia e con la rappresentanza di tutti gli studenti e, molto di più, con l’arroganza di chi detiene il potere. Udu mi sembra che abbia smarrito il significato stesso di rappresentanza: interpreta i regolamenti a proprio piacimento, ignora il dialogo, se non come pura formalità per comunicare le proprie decisioni e poter procedere con esse indisturbati. Vedo che manca spazio per il dibattito reale, la volontà di costruire insieme. Ho avuto esperienza diretta di questa arroganza quando, in un incontro informale con un consigliere Udu, mi è stato chiesto di non partecipare alla Commissione Trasporti perché il mio gruppo consiliare è come se non contasse nulla ai loro occhi. Sono sconcertata dal vedere un organo che dovrebbe essere il cuore pulsante del confronto e della rappresentanza trasformarsi in una roccaforte di Udu, autoreferenziale e sorda alle istanze degli studenti".

Nicola Petricca