Consiglio monotematico, scarpette rosse e installazioni artistiche

Tutti gli appuntamenti di oggi a Pesaro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: a palazzo Mosca, l’esposizione ‘Scarpette rosse in ceramica’ sarà visitabile fino al 17 dicembre negli orari di apertura dei Musei Civici; ma le iniziative no-stop di oggi si aprono con l’installazione artistica e creativa ‘L’Amore non è fatto di scuse’; realizzata dal liceo artistico Mengaroni che riempirà lo Spazio Sora e altri luoghi del centro storico. Alle 11, la sala rossa del Municipio ospiterà il dibattito ‘Non è amore. È uniti che si vince’, conferenza e incontro con i Miti dello sport. Il pomeriggio sarà dedicato al Consiglio comunale monotematico, in programma alle 15. Presenti il sindaco Matteo Ricci e la giunta, il presidente Marco Perugini, i consiglieri e le rappresentanti del centro antiviolenza provinciale ‘Parla con noi’. La sala del Consiglio comunale accoglierà, a seguire (ore 17), la presentazione del libro Burqa queen (Youcanprint, 2023) e l’incontro con l’autrice Barbara Schiavulli.