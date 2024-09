Consiglio provinciale: i candidati. Il centrodestra ha i numeri dalla sua

Sono due le liste presentate all’Ufficio elettorale della Provincia di Pesaro e Urbino in vista delle elezioni in programma domenica 29 settembre per il rinnovo del consiglio provinciale. Si tratta della lista "La Casa dei Comuni. Provinciali 2024" per il centrosinistra e della lista "La Nuova Provincia.Pu" per il centrodestra. In campo diversi sindaci, tra cui Luca Serfilippi (Fano), Maurizio Gambini (Urbino) e Palmiro Ucchielli (Vallefoglia). In lizza c’è anche Oriano Giovanelli, ex sindaco di Pesaro ed ex parlamentare, ora consigliere comunale a Urbino.

Il 29 settembre si eleggono solo nuovi consiglieri provinciali (ma non il presidente della Provincia, già eletto nel dicembre del 2022 con mandato quadriennale; ndr). Urne aperte dalle 8 alle 20 nella sala Pierangeli di Pesaro) e nella sottosezione di Urbino del Collegio Raffaello. Sono 651 gli elettori chiamati al voto. A scegliere i 12 componenti dell’assise, come previsto dalla legge di riforma saranno i sindaci e i consiglieri comunali del territorio. Il voto sarà ponderato. Favorito il centrodestra dopo tanti decenni. Ma non è detto che non riesca a fare un patatrac. Sulla carta avrebbe il 60%, visto che il ridotto numero dei Cinque Stelle ha ridimensionato il “campo largo“. Il voto di Fano, con Urbino, Mondolfo, Cagli, Pergola e Tavullia ha spostato gli equlibri. Il presidente Giuseppe Paolini potrebbe essere messo in discussione anticipatamente con voto di sfiducia o di dimissioni. Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, è la prima alternativa. Ma il centrodestra dovrà dimostrare finalmente di essere in grado di vincere un’elezione.