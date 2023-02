Consiglio sulla Comunità montana

Stasera alle 18,30 riunione del consiglio comunale alla sede del municipio in corso Garibaldi. Tra i punti all’ordine del giorno: proroga al 2023 della convenzione con la Comunità Montana Alta Valle del Metauro per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive; rinnovo della convenzione con l’Unione Montana del Catria e Nerone per la gestione del demanio forestale del Furlo; schema di convenzione con Isola del Piano, Colli al Metauro e Cartoceto per la gestione associata delle entrate tributarie e patrimoniali.

