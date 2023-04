Consulente finanziario e meccanico fresatore

Erp Logic srl di Pesaro cerca consulente finanziario o una figura con ottime conoscenze nell’ambito della contabilità, amministrazione, finanza e consulenza su sistemi Erp cloud Sap. L’azienda valuterà sia profili giovani che con esperienza. Requisiti richiesti: studi in ambito commerciale finanziarioamministrativo, ottima conoscenza della lingua inglese, propositività, ottima capacità organizzativa e di comunicazione, spiccate doti di problem solving. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected]

Rc Mec srl di Cartoceto cerca un fresatoremontatore meccanico che sia in grado di utilizzare apparecchi come la fgfresa a controllo numerico. Viene offerto un contratto a tempo pienoo e determinato, trasformabile in indeterminato o rinnovabile. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] o chiamare 0721877246.