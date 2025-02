Consulta giovanile, in vista un voto unanime

Sono solo due i punti all’ordine del giorno per il Consiglio comunale in programma oggi alle 16, ma significativi, a cui si aggiungono ben 22 atti in attesa di essere discussi, tra interrogazioni e mozioni. Di questa lista fa parte anche la prima mozione proposta dal gruppo Urbino RinasciMenti, guidato da Massimo Guidi, e sottoscritta da Centrodestra e Urbino città ideale, per la creazione di una Consulta giovani. Un atto che riceverà pure il sostegno di Liberi per cambiare, assicura il sindaco. Il primo punto riguarderà il futuro dell’ospedale di Urbino e dei servizi sanitari territoriali, dibattito proposto dalla minoranza: "Ci sarà un confronto sulle esigenze di spingere a valorizzare l’ospedale di Urbino e i servizi sanitari locali – spiega Lino Mechelli, presidente del Consiglio comunale –. Se emergessero delle criticità, sarebbero comunicate alla Regione. Mi aspetto un dibattito che assorba circa due ore, ma non sarà una seduta monotematica".

Poi andrà in discussione il rinnovo della convenzione in forma associata, con l’Unione montana, per il Nucleo di valutazione, l’organismo indipendente a cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance e corretta applicazione. Composto da due persone, con un esborso previsto di 3.200 euro annui, resterà in carica fino al 31 dicembre 2027. "Si tratta del terzo rinnovo della convenzione – prosegue Mechelli –, sottoscritta con l’Unione montana sia per un’economia di spesa, sia perché ormai c’è una conoscenza profonda dell’apparato da parte loro, quindi è anche funzionale".

Per quanto riguarda le interrogazioni, alcune saranno rinviate, in quanto mancheranno dei relatori, ma i temi toccati saranno i più disparati. La minoranza chiede, per esempio, informative sulla riqualificazione di Scotaneto – insieme al locale cimitero – e del circolo di Torre San Tommaso, sulla realizzazione di gattile sanitario, oasi felina, campi da padel, campo da golf e sulle modalità di disinfestazione dalle zanzare, poi chiede aggiornamenti sullo stato dei progetti del Pnrr, del recupero di teatro romano e domus in centro storico e del rinnovamento dell’ex Fornace Volponi.

Inoltre, ci saranno interrogazioni riguardanti l’operato di Vittorio Sgarbi, quando era assessore, sul logo Bio-Rinascimento e sulla Conferenza dei sindaci, con diversi punti contestati a Gambini, che ne è presidente. Infine, le mozioni: detto di quella promossa da tre gruppi di maggioranza, la minoranza ne ha depositate due, una per impegnare l’amministrazione a chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e una per chiedere tariffe ridotte di parcheggio, a Borgo Mercatale, per gli studenti universitari.

Nicola Petricca