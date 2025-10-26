Consultinvest, che peccato. Sconfitta con onore

consultinvest

73

ferrara

83

(16-26,31-45, 53-60)

CONSULTINVEST LORETO : Tognacci 8 (4/8, 0/6), Del Prete n.e., Delfino 23 (5/6, 3/3), Arduini n.e., Pasquini n.e., Aglio 1 (0/1, 0/3), Terenzi 5 (0/3, 1/3),Pillastrini 5 (1/2, 1/3), Lomtazde (0/1) , Graziani n.e., Valentini 22 (2/5, 4/11), Sgarzini 8 (3/5). All. Ceccarelli.

ADAMANT BASKET FERRARA: Dioli n.e., Bellini 8 (0/1, 2/3), Sackey 3 (1/1), Renzi 18 (5/11, 2/2), Pellicano 9 (0/1, 3/6), Santiago 7 (2/3, 1/5), Tio 6 (3/4), Solaroli 7 (1/2), Marchini 11 (0/2, 2/3), Casagrande 8 (1/2, 2/6), Caiazza 6 (2/4 da 3). All. Benedetto.

Spettatori: 300

Arbitri: Paglialunga, Esposito, De Angelis

La Consultinvest Loreto cade ancora in casa, nonostante un grande recupero da -20 sino a -3 nei minuti finali, dove prova a giocarsela sino in fondo sulle spalle di Delfino e Valentini, ma Ferrara con lo strapotere a rimbalzo e percentuali migliori dal campo, porta a casa i due punti. Per coach Ceccarelli è pesante l’assenza per infortunio di Graziani, bomber di squadra.

Partenza combattuta, con Valentini e Pellicano a colpire da ambo le parti dai 6,75. Ferrara fa valere il maggior atletismo e si porta sul +7 (13-20 a 2’16"). La palla gira in attacco per coach Benedetto e al termine del primo quarto è +10 (16-26) per gli ospiti. L’Adamant ne approfitta e continua a macinare canestri: 18-32 a 7’32". Ferrara è quasi infallibile da tre punti e scava il solco: 18-38 a 6’30". La Consultinvest ha un timido risveglio sul 26-40, ma Renzi ristabilisce le distanze. Sono Delfino e Tognacci ridanno speranza al termine del primo tempo: 31-45. Si riparte e anche se a fatica, i marchigiani si riportano a -11 (43-54 a 3’23" tripla Valentini). Pesaro finisce in crescendo con il buzzer beater di Sgarzini che fissa il terzo quarto sul 53-60. Ferrara rimette in sesto le idee e a 6’16" è 58-70 (Casagrande).

Ceccarelli reinserisce Delfino e torna a -5 proprio grazie all’argentino (67-72 a 3’43"). Sgarzini per il -3, ma Marchini gela tutti con una tripla. L’Adamant riprende fiducia ma Delfino è l’ultimo a mollare. (71-75 a 1’52"). Renzi fa valere i tanti anni di serie A e decide di vincerla con due fade away di alta scuola. E’ il colpo del Ko con Pesaro che deve soccombere, seppur con onore.

Matteo Fattori