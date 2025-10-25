Consultinvest in campo: ospita Ferrara. L’obiettivo è confermare il buon momento

La Consultinvest oggi alle 18 al PalaMegabox ospita Ferrara. Nel turno scorso Loreto ha conquistato la prima vittoria stagionale. A commentare i primi due punti e a presentare il prossimo impegno ci pensa l’ala gialloblu Jacopo Aglio.

La prima vittoria che sapore ha?

"Sicuramente la prima vittoria in questa nuova categoria fa molto piacere, fa molto morale per noi perché è un po’ il continuo di tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra, quindi una bella soddisfazione che spero sia l’inizio del nostro cammino". Cosa cambierà ora?

"Penso che cambierà poco, nel senso che noi continueremo a lavorare duro e impegnarci tutti i giorni in palestra, lavoriamo cercando di migliorarsi sempre e provare a portare a casa più vittorie possibili".

Oggi arriverà Ferrara. Che partita sarà?

"Sì oggi alle 18 arriva a Ferrara, abbiamo iniziato un po’ a conoscerli e li abbiamo visti in questa prima fase di campionato. Sono una squadra molto organizzata, ha giocato partite di buon livello, ho avuto anche sfortuna in un paio di match e quindi in questo momento potrebbe benissimo essere a cinque vittorie su sei. Sappiamo che sarà una gara molto tosta e fisica. Si avvalgono di giocatori in aria molto presenti, ma noi cercheremo di portare a casa il risultato".

Quali sono le caratteristiche di Ferrara?

"È una squadra che fa dell’attacco al ferro il suo punto di forza, quindi dobbiamo essere bravi noi a cercare di chiudere le loro linee di penetrazione".

Per lei è il secondo anno in casacca Loreto. Cosa è cambiato oltre alla categoria?

"Sì sono al secondo anno, la categoria è cambiata, però la voglia c’è sempre da parte mia anche di migliorarsi e di dimostrare che posso stare in questa nuova categoria e che posso dare il mio contributo".

Come è il gruppo di quest’anno?

"Il gruppo è molto coeso, stiamo molto bene insieme, siamo tutti giovani, abbiamo tutti voglia di dimostrare e quindi ci troviamo molto bene".

Come vedi questa nuova stagione?

"Dal nostro punto di vista questa stagione sarà abbastanza complicata, perché comunque siamo una neopromossa e dobbiamo farci trovare pronti nelle partite che contano per noi, quindi vincere le partite che possiamo vincere per permetterci di fare più punti possibili e creare la nostra classifica. L’obiettivo è cercare di salvarci, anche se fosse all’ultimo turno. Perciò sarà una stagione molto dura, ma noi ci impegniamo e siamo pronti".

Beatrice Terenzi