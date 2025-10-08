Consumo di droga davanti al locale. Chiuso kebab vicino alla stazione

La saracinesca del kebab "New Dalhy", a due passi dalla stazione ferroviaria di Pesaro, da ieri è abbassata. Non per ferie, ma per ordine del Questore. Proprio lì, nella notte tra il 19 e il 20 settembre, un passante aveva filmato con lo smartphone una scena diventata virale: un giovane con cappellino in testa, seduto ai tavolini del locale, che preparava e fumava crack con disarmante tranquillità, salutando un coetaneo di passaggio. Il video, consegnato alla polizia, aveva sollevato un’ondata di indignazione e paura in città. Il provvedimento di chiusura di quindici giorni è stato eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa. E’ stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che permette la sospensione temporanea della licenza "in tutti i casi in cui – si legge in un comunicato della Questura –, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività". "Colpisce la normalità del gesto, più ancora della sostanza", avevano commentato i residenti del quartiere davanti alla scena di chi fuma crack come fosse una sigaretta davanti a un bar. Immagini che avevano fatto il giro della città, rilanciando paure e polemiche.

"Il provvedimento – si legge nella nota –, della durata di 15 giorni, prende spunto dal fatto che presso il locale, nel recente passato, personale della Polizia di stato aveva documentato un’attività di consumo di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di chiusura è di natura preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico". Quello che era stato documentato quella notte non era un episodio isolato. Al Miralfiore, la polizia, aveva già trovato bottiglie di plastica adattate al consumo del crack. Segnali di un fenomeno che esce allo scoperto, anche in pieno centro e davanti agli occhi di chiunque.

ant. mar.