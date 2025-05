Contemporanea, 18 artisti in mostra

Oggi il Comune di Montelabbate da il via a "Contemporanea", una bella rassegna culturale che nei prossimi mesi animerà lo Spazio Nobili dello storico Palazzo municipale, in via Roma 8, con una serie di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea. L’iniziativa, curata da Leonardo Nobili, propone una mostra con opere di 18 artisti selezionati e un calendario di conferenze che si susseguiranno tutta l’estate. Il primo appuntamento è oggi alle 18, con l’inaugurazione ufficiale della esposizione e una conferenza introduttiva del critico d’arte Bruno Ceci, accompagnata da un intervento della poetessa e scrittrice Maria Lenti.