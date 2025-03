Contemporaneo protagonista sul palco

All’insegna della contemporaneità in scena De/frammentazione di dramma assoluto di Servomutoteatro. Lo spettacolo nell’ambito di TeatrOltre, festival all’insegna della multidisciplinarietà (Teatro Comunale, oggi, 21.15). Gli interpreti sono Francesca Borriero, Michele Magni, Roberto Marinelli. "La prima lettura del testo di Fabio Pisano – si legge nelle note di Michele Segreto – lascia sorpresi dalla vivacità lessicale dei personaggi e dalle intuizioni, squisitamente drammaturgiche e meta-teatrali che contiene. E tuttavia, la prima lettura termina con l’impressione che la regia sia almeno in parte già scritta. Ma sarebbe un errore fermarsi a queste prime impressioni. Perché nella griglia prestabilita di azioni e reazioni, che il testo delinea, esiste in realtà la possibilità di far germinare, nella penetrazione del testo da parte degli attori, le situazioni e gli sguardi, di significare i silenzi in linea o in contrasto, di porre la scena, commentata dal didascalista, in lotta con le sue indicazioni". ma. ri. to.